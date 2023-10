Recenze adaptivního zvuku AirPods Pro 2. generace v iOS 17: Tohle si zamilujete!

Sedíte v metru, všude okolo vás je hluk a stres denního života, vy se však soustředíte jen na svoji hudbu, která vám hraje do sluchátek. Hraje tak nahlas, abyste neslyšeli okolní hluk. Jakmile vystoupíte v centru města, kde je ruch přece jen o něco menší než uprostřed metra, zvuk se ztlumí tak, abyste stále neslyšeli okolní ruchy, ale zároveň vám již sluchátka nehrají takříkajíc na plné pecky. Zamíříte si to do své oblíbené kavárny, kde bez toho, aniž byste si sundali sluchátka z uší nebo se museli dotknout ať už jich nebo iPhone v klidu objednáte kávu. Na cokoli se vás číšnice zeptá, budete ji rozumět a slyšet ještě lépe, než kdybyste si sluchátka sundali. Jakmile skončí vaše konverzace a ona odchází vyřešit vaši objednávku, hudba se automaticky zesílí a vy můžete opět ničím nerušeni pokračovat v poslechu.

Tak teď jsem vám naprosto přesně popsal, co to je adaptivní zvuk a jak funguje. Chybí však ještě pár detailů a na ty se společně podíváme na následujících řádcích. Adaptivní zvuk je novinka, která přichází spolu s iOS 17 a funguje pouze na AirPods Pro 2. generace a to jak těch s lightning portem, tak samozřejmě i těch nejnovějších s USB-C, na kterých jsem tuto funkci testoval. Když pochopíte, jak adaptivní zvuk funguje, vlastně si řeknete, jak je možné, že na to nikdo nepřišel dřív než teď, vždyť je to přece triviální.

Osobní nastavení hlasitosti

Už před 20 lety měly obyčejná auta autorádia, která reagovala na rychloměr a čím rychleji vůz jel, tím hlasitěji hrálo rádio. S vyšší rychlostí totiž přichází vyšší hluk a abyste slyšeli rádio stále stejně, kompenzuje hluk právě jeho hlasitost. Přesně tak funguje první část adaptivního zvuku v AirPods. Jakmile jej zapnete, můžete si zvlášť nastavit detekci konverzací a takzvané osobní nastavení hlasitosti. Osobní nastavení hlasitosti funguje na velmi podobném principu jako ona stará dobrá autorádia.

Když se pohybujete v prostředí s velkým hlukem, sluchátka na to reagují tak, že zvýší hlasitost, když naopak hluk zmizí, hlasitost se sníží. Ona Apple magie pak funguje v situacích, kdy si například lehnete na postel a zvuk se ještě o něco víc sníží, protože AirPods Pro automaticky počítají s tím ,že chcete odpočívat a relaxovat. Princip tedy poměrně jednoduchý. Sluchátka zkrátka detekují okolní hluk, tak jak to dělají sluchátka s aktivním potlačováním hluku, která také zvyšují úroveň potlačování na základě toho, jaký hluk je v okolí, pouze zde se to děje tím, že se zvyšuje a snižuje hlasitost zvuku.

Automatická detekce konverzací

A ona další část magického adaptivního zvuku funguje na stejném principu, jako v případě Hey Siri. AirPods zkrátka dokáží detekovat to, že začnete mluvit. Vždy musíte začít mluvit vy. Ani když přijdete k někomu na půl metru a dotyčný na vás začne hlasitě mluvit, nic se nestane. Konverzaci tak musíte zkrátka začít vy a v momentě, kdy začnete mluvit, zvuk se ztlumí, abyste si mohli povídat. Zvuk se nejprve ztlumí tak, že je stále slyšet na pozadí a vy tak můžete vnímat jak přehrávanou hudbu, tak pomocí mikrofonů do uší přichází také váš hlas a hlas toho s kým konverzujete.

Pokud konverzujete déle než zhruba 10 vteřin, hudba na pozadí se ztlumí plně a vy máte režim plné propustnosti s tím, že můžete nerušeně konverzovat. Jednoduše, když si s někým řeknete ahoj a dodáte jednu, dvě věty a tím konverzace končí, sluchátka nechají na pozadí hrát hudbu. Pokud konverzace trvá déle, hudba se zcela ztlumí. Jakmile váš rozhovor skončí, vy přestanete mluvit a odejdete od dané osoby, hudba se opět zesílí a hraje tak, jak předtím. Nebojte se, i když bude mít dotyčný, se kterým mluvíte 3 minutový monolog, sluchátka to chápou a hudbu nezesílí, to se stane opravdu až v momentě, kdy konverzace skončí.

Skvělá funkce, kterou si zamilujete!

Vše funguje skvěle až na jednu výtku, kterou bych měl. Hudba se i při delší konverzaci stále přehrává i když ji neslyšíte a není v nastaveních možnost zvolit přerušení přehrávání, tak aby přehrávání po konverzaci pokračovalo tam, kde bylo, když konverzace začala. To je však jediná chyba, kterou tento režim má. Samozřejmě, pokud vám nevyhovuje, nemusíte jej používat, ale jak jej jednou aktivujete, garantuji vám, že už jej nevypnete. Vše, i když je to vlastně založeno na triviálních principech, totiž funguje tak nějak extrémně přirozeně a automaticky a vy se za celou dobu nemusíte dotknout AirPods ani iPhonu a přitom můžete dělat cokoli vás jen napadne. Za tohle patří Applu opravdu klobouk dolů, ovšem žádnou magii v podobě GPS souřadnic detekujících místa s hlukem zde opravdu nehledejte, vše je principiálně mnohem jednoduší, než se zdá.

AirPods Pro 2 můžete zakoupit zde