Recenze Cyber Clean: Perfektní způsob, jak vyčistit nejen AirPods

Cyber Clean je produkt, který je snad stejně starý jako já. Na trhu je tato švýcarská vychytávka už skutečně dlouhé roky a už jen to svědčí o její oblíbenosti a o tom, že když se něco vyrábí tak dlouho, pak musí být spousta lidí, kteří si to kupují a jsou spokojeni. Upřímně patřím mezi ně a až nyní mi došlo, že jsme se na Cyber Clean nikdy nepodívali. Pokud Cyber Clean neznáte, pak věřte, že se jedná o hmotu konzistencí podobnou řidčí plastelíně, která v podstatě jako plastelína funguje. Slouží k tomu, abyste z jakéhokoli – i toho nejméně dostupného – povrchu odstranili prach, špínu a v některých verzích také bakterie a viry. Čistit s ní můžete opravdu cokoli s tím, že nejlépe se hodí na čištění hůř dostupných míst, jako jsou mezery mezi klávesami nebo různé větrací otvory, porty a nebo to, na co ji primárně používám já – AirPods.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Na výběr máte z více verzí s tím, že já používám poslední dobou modrou variantu, která má dezinfekční účinky, což například u AirPods jistě oceníte. Hmotu Cyber Clean stačí vytáhnout z krabičky, která následně slouží pro její uložení, aby nedocházelo k vysychání, a pak s ní můžete jednoduše očistit jakýkoli povrch vás napadne. Ideální je nejdřív například zmíněnou klávesnici nebo AirPods utřít hadříkem, abyste do Cyber Clean nelepili zbytečně velké množství špíny. Následně již jen vezmete hmotu do ruky a přitisknete ji nam místa, která chcete očistit. Hmota k sobě přilepí veškerou špínu a v případě modré varianty povrch také dezinfikuje.

Například již zmíněné AirPods čistím tak, že je doslova obalím hmotou Cyber Clean a poté je z ní zase vybalím. Sluchátka jsou čistá a to včetně míst, kde jsou výdechy reproduktorů. Navíc můžete zatlačit protože i když je hmota lepivá, není vlhká a tak se nemusíte bát, že s ní sluchátka poškodíte. Jakmile máte hotovo, stačí hmotu párkár promačkat v ruce jako plastleínu a uložit zpátky do krabičky. Používat ji můžete do doby, dokud nezmení barvu, respektive neztmavne. Pokud ji budete používat jednou za týden a to například na myš, klávesnici, iPhone a sluchátka, pak vám vydrží zhruba rok. Špína zůstává přímo v povrchu Cyber Clean, který můžete jako u klasické plastelíny otáčet a formovat tak, abyste vždy měli čistý kus. Jakmile již není možné Cyber Clean používat kvůli nadměrnému znečištění, změní svou barvu na tmavší odstín buď zelené nebo modré podle toho, jakou variantu používáte.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Cyber Clean je věc, která stojí necelé tři stovky a upřímně pohodlí, které při čištění sluchátek, klávesnic a tak podobně získáte za to rozhodně stojí. Můžete ji využít například na Apple Watch a tak podobně, zkrátka na vše, kde se blbě dostáváte klasickou utěrkou na elektroniku nebo hadříkem. Jediné, s čím je potřeba počítat, je fakt, že Cyber Clean čistí, ale neleští. Pokud ji tedy použijete například na displej iPhone, abysste z horního reproduktoru dostali špínu, pak musíte následně ještě vyleštit samotný displej. Pokud tedy hledáte spolehlivý, hygienický a pohodlní způsob jak čistit vaši elektroniku, je Cyber Clean rozhodně zajímavou volbou.

