Legendární Nokia 3210 hlásí po 25 letech návrat!

Telefony finského giganta Nokia byly před dobrými 20 lety naprostý hit, na který mnozí z nás vzpomínají až doposud. Ostatně, legendární model 3310 vyznačující se neuvěřitelnou odolností v kombinací s dlouhou výdrží baterie je doposud vnímán jako jeden z nejpovedenějších smartphonů všech dob a leckdo má tendenci současné smartphony srovnávat právě s tímto kouskem. A přestože už nemá Nokia, respektive HMD Global v současnosti na trhu ani zdaleka tak dobrou pozici, její kroky jsou stále velmi sledované a když tedy před pár dny světu ukázala oživený model legendárního telefonu Nokia 3210, mobilním světem pořádně otřásla.

Nokia 3210 byla představena v době, kdy pravděpodobně řada našich čtenářů ještě ani nebyla na světě. Svou premiéru si totiž odbyla již v březnu 1999, takže letos na jaře oslavila její původní verze krásné 25. narozeniny. Jen pro zajímavost, pro Nokii se jednalo o do značné míry velmi přelomový telefon nabízející jako vůbec první v její nabídce integrovanou anténu či monochromatický grafický displej. A ano, už zde byl hratelný legendární had, kterého lze taktéž označit za jednu z nejslavnějších retro her všech dob. Designově se pak taktéž jednalo o na svou dobu povedený kousek.

Možná právě kvůli tomu, že se Nokia 3210 dá označit za jeden z přelomových mobilů minulosti se jej nyní finský gigant rozhodl oživit. Její nová verze nesoucí stejné označení je jí designově velmi blízká s tím rozdílem, že ve spodní části je štíhlejší. Samozřejmostí je pak snaha společnosti Nokia přizpůsobit model 3210 nynější době, v čemž mají dopomoci například tlačítka navíc v čele se středovým čtyřsměrovým čtvercem s potvrzovacím středem. Podstatně lepší je pak logicky i displej – nasazen byl konkrétně 2,4“ TFT LCD panel s rozlišením 320 x 240 pixelů, přičemž v telefonu běží Series S30+ s podporou cloudových aplikací typu YouTube Shorts.

Srdcem telefonu je Unisoc T107 spolu se 64 MB (ano, čtete dobře) RAM paměti a 128 MB interní paměti (ano, opět čtete dobře). V případě paměti nicméně potěší alespoň fakt, že náročnější uživatelé ji mohou rozšířit pomocí paměťové karty o 32 GB, což není vůbec málo. Je však pravda, že si lze jen stěží představit, že 32 GB na paměťové kartě zaplníte. Vždyť fotoaparát má rozlišení pouze 2MPx, takže fotky budou zabírat minimum prostoru. Do telefonu lze nicméně stáhnout i hudba, kterou lze poslouchat jak bezdrátově díky Bluetooth 5.0, tak i skrze kabelová slichátka díky 3,5mm jack konektoru. Co se pak týče baterie, ta má kapacitu 1450 mAh, je vyměnitelná a nabijete jí pomocí USB-C. Jak dlouho telefon vydrží ale bohužel netušíme.

Pokud vás novinka zaujala, máme pro vás super zprávu. Do prodeje totiž vstoupí již 15. května a je poměrně pravděpodobné, že k dispozici bude i u nás. Cena by se měla pohybovat kolem 2000 Kč s tím, že k dispozici bude v černé, modré a žluté barevné variantě. Chcete-li si tedy zavzpomínat na staré dobré časy, či třeba sháníte jednoduchý telefon pro vaše starší rodiče či prarodiče, Nokia 3210 by mohla stát za to.