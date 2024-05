WhatsApp na mobilech zásadně mění vzhled! Podívejte se, jak bude vypadat

Měsíce čekání jsou u konce. WhatsApp totiž včera oficiálně oznámil, že začíná pro iOS i Android uvolňovat aktualizace, které na smartphony přináší poměrně zásadní redesign této komunikační aplikace. Ta bude nově působit celkově modernějším, svěžejším dojmem s tím, že kromě redesignu WhatsApp slibuje i to, že bude celkově jeho kumunikátor na obou platformách plynulejší.

Hlavní prim v redesignu hraje změna barev, které WhatsApp doposud používal. Daleko větší prim bude totiž nově hrát zelená, které je sice pro aplikaci tou hlavní barvou již dlouhé roky, avšak nebyla v ní doposud až tak moc upřednostňována. To se ale nyní změní, jelikož zezelenají tlačítka, odznaky oznámení a tak podobně. Poměrně zajímavé je pak to, že na Androidu se rozhodl lištu nabídky karet přesunout do spodní části obrazovky, čímž tuto verzi aplikace designově výrazně přiblížil iOS verzi.

Přepracování se dočkal i Dark Mode, ve kterém měly být změněny tak, aby poskytovaly vyšší kontrast v kombinaci s tmavým prostředí aplikace. Dle slov WhatsAppu se přitom nejedná jen o designovou změnu, ale i o snahu snížit námahu očí v prostředí se slabším osvětlením. Určitého přepracování si půjde všimnout třeba i u ikon či dalších grafických prvků aplikace, které jsou nově celkově zaoblenější a konturovanější. Dorazily rovněž nové animace a tapety pro jednotlivá vlákna chatů.

WhatsApp popisuje svůj nový redesign aplikace slovy: „Naše práce ve WhatsApp ovlivňuje způsob, jakým více než 2 miliardy lidí na celém světě denně komunikují. Tuto roli bereme vážně a soustředíme se na detaily, aby byla pro naše uživatele správná. Naším cílem je vytvořit aplikaci, která bude nejen bezproblémově fungovat, ale bude také působit jako přirozené rozšíření vašeho telefonu – a umožní vám soustředit se na konverzace, které jsou ve vašem každodenním životě důležité. Věříme, že úspěchu dosáhneme, když náš design zlepší způsob, jakým lidé komunikují přes WhatsApp, a umožní jim navázat spojení novými způsoby.

Naše filozofie designu vychází z našich produktových principů, podle kterých je WhatsApp jednoduchý, spolehlivý a soukromý. Filtrujeme je skrze designovou optiku, abychom vytvořili intuitivní a jasné toky, které fungují univerzálně a pomáhají lidem navazovat kontakty a zároveň chrání jejich soukromí. Věnujeme velkou pozornost tomu, jak lidé používají svá zařízení, a navrhujeme naše uživatelské rozhraní tak, aby doplňovalo jejich stávající zkušenosti, aby jim WhatsApp připadal známý a snadno se v něm orientovali. Pokud víte, jak své zařízení používat, mělo by být používání aplikace WhatsApp snadné.“

Zda se nový redesign ujme či nikoliv ukáže až čas, kterého navíc bude zcela určitě třeba poměrně dost. WhatsApp je totiž proslulý tím, že své updaty uvolňuje ve vlnách a to ve velmi dlouhém časovém úseku. Je tedy klidně možné, že vám aktualizace přinášející redesign na smartphone dorazí až za pár týdnů či měsíců. Ostatně, vzpomeňme třeba na to, jak dlouho jsme čekali na příchod Dark Mode poté, co jej WhatsApp oficiálně vydal.