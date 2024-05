Applu unikla cena iPhone SE 4 s Face ID! Budete z ní nadšeni

Cena iPhone SE 4 je bezesporu jednou z nejdiskutovanějších věcí v souvislosti s tímto očekávaným telefonem. A vzhledem k tomu, jak tato novinka alespoň z dosavadních úniků informací vypadá se tomuto faktu vlastně ani nedá divit. Vždyť iPhone SE 4 má přinést zajímavý redesign vycházející z iPhonů 12 či 13, Face ID, výkonný procesor, kvalitní fotoaparát, MagSafe a v neposlední řadě OLED displej. Jelikož se však má jednat stále „jen“ o SE model, jablíčkáři od něj očekávají taktéž přívětivou cenu, díky které si tak budou moci tuto hardwarově zajímavou novinku snadno dovolit. A jak se zdá, to se skutečně stane.

Podle nových informací velmi spolehlivého leakera Revegnuse na sociální síti X má Apple v plánu uvést iPhone SE 4 buď se stejnou cenou jako jeho předešlou generaci, tedy za 429 dolarů či 12 990 Kč, nebo v krajním případě, pokud by se prodejně nedařilo iPhonům 16 (Pro), zdražit novou generaci SE o zhruba 10 %. To by ve výsledku znamenalo, že by cena iPhonu SE 4 měla být maximálně zhruba 470 dolarů (spíše 469 či 479 dolarů), v České republice pak zhruba 13 500 (spíše pak 13 490 či 13 590 Kč). Pokud by se tedy tato předpověď naplnila, byl by iPhone SE vzhledem ke svým technickým specifikacím opravdu velmi zajímavý kousek, který by mohl prodejně mezi jablíčkáři zabodovat. Přeci jen, za takto nízkou cenu mít k dispozici OLED, Face ID, několikaletou softwarovou podporu a mnoho dalších věcí zní lákavě.