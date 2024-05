Umělá inteligence Applu bude velkolepá! Toto je další důkaz

Není tomu tak dávno, co mnozí analytici o chystaných AI funkcích Applu hovořili „jen“ jako o vynucené snaze dohnat konkurenci a tím pádem si nenechat ještě více ujet na tomto poli vlak. Čím dál tím víc se však nyní zdá, že realita bude úplně jiná a že bude chtít Apple v tomto směru udávat trendy a dost možná i tempo. Přípravy na zavedení AI se totiž zdají být čím dál tím větší a rozhodně už je nelze brát jen jako něco, čím by chtěl hrát Apple „druhé housle“.

Že to myslí Apple s umělou inteligencí do budoucna opravdu vážně potvrdily před pár hodinami zdroje velmi dobře informované agentury Bloomberg. I těm se totiž doneslo, že Apple v současnosti pracuje na vlastní AI serverech, na kterých poběží funkce, jenž nebude možné provozovat přímo na iPhonech. Bloomberg tak potvrzuje informace z předešlých týdnů, podle kterých měl Apple přesně tuto věc připravovat. A co víc – zachází ještě trochu dál. Potvrzeno totiž bylo jednak nasazení čipů M2 Ultra coby srdce pro tyto servery. Tím ale Apple ani zdaleka nekončí. Zdroje totiž tvrdí, že již brzy chce představit čip M4 Ultra, který bude tím nejvýkonnějším, co v současnosti bude mít pro potřeby AI k dispozici.

Kdy se tak stane sice můžeme zatím jen hádat, překvapivé by však nebylo odhalení už na letošní WWDC s tím, že by rovnou Apple tyto čipy nasadil do Maců Pro a Studio. Čipy M4 Pro a M4 Max by pak měly dorazit v průběhu letošního podzimu s tím, že by je Apple nasadil do nové generace MacBooků Pro. Budoucnost čipů Apple Silicon tedy bude extrémně zajímavá nejen z hlediska Maců a iPadů, ale taktéž AI a serverů, které ji budou zajišťovat.