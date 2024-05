První ohebné zařízení od Applu má dorazit již příští rok a nebude to iPhone!

Jestli někde Apple v žádném případě neudává trendy, pak jsou to skládací smartphony, potažmo jiná elektronika s podporou ohnutí. Jako jeden z mála velkých výrobců totiž zatím toto odvětví zcela ignoruje a to i přesto, že jeho největší rivalové v čele se Samsungem či čínskými giganty Xiaomi a Huawei už na trh dávno své „skládačky“ uvedli a sklidili s nimi nemalý úspěch. Byla by však chyba si myslet, že je svět ohebné elektroniky Applu zcela cizí. Podle spousty nejrůznějších informací totiž na tomto typu zařízení dlouhodobě pracuje, přičemž podle nových informací pocházejících od zdrojů spolehlivého analytika Jeffa Pu navíc nyní práce na vývoji zrychlil.

Zdroje výše zmíněného analytika přišly před pár hodinami konkrétně s tím, že s ohledem na to, jak agresivní je ve světě „skládaček“ konkurence, rozhodl se Apple ohledně vývoje přeřadit na vyšší rychlostní stupeň a zatímco ještě nedávno počítal s tím, že první plody své práce světu ukáže až v roce 2026 či 2027, nyní má mít v plánu přijít s nimi už v příštím roce. Konkrétně by se mělo jednat o 20,3“ hybrid iPadu a MacBooku, který bude možné používat jak ve složeném stavu coby iPad, tak v rozloženém coby právě MacBook. Jednat by se tedy mělo o multifuknkční zařízení, ve kterém by navíc mohly hypoteticky běžet dva operační systémy, čímž by se stal tento hybrid uživatelsky velmi zajímavý.

Jen tímto směrem však Apple jít nechce. Tytéž zdroje totiž tvrdí, že kalifornský gigant nechce už otálet ani s představením prvního ohebného iPhonu, jehož vývoj proto nyní začal taktéž zrychlovat. Namísto roku 2027 je tak v současnosti naplánované představení v roce 2026 s tím, že v současnosti se rozmýšlí nad tím, zda bude mít iPhone v rozloženém stavu úhlopříčku 7,9“ či 8,3“. V obou případech se ale má jednat o „ultra-high-end“ model a to jak z hlediska technických specifikací, tak prakticky 100% taktéž ceny. Zdá se tedy, že skládačky z dílny Applu budou stejně jako Vision Pro pro opravdové nadšence a srdcaře.