Apple zdražil v Evropě balík služeb Apple One. Připlatíme si i v Česku

Po nedávném zdražení řady hardwarových produktů pokračuje Apple ve zdražování i na poli softwarových služeb. Poté, co totiž před pár měsíci zvýšil ceny Apple Music a v některých zemích i balíčku služeb Apple One, totiž právě druhou jmenovanou službu zdražil v dalších zemích. A bohužel se dostalo také na Českou republiku a Slovensko.
Apple konkrétně zvýšil cenu rodinného tarifu Apple One a to o 2 Eura, potažmo 30 Kč v České republice. Co se týče platnosti, vyšší cena platí okamžitě pro nové předplatitele, zatímco stávajícím zákazníkům se projeví při prvním obnovení jejich předplatného podle toho, kdy bylo založeno.
Kromě České republiky zdražil Apple rodinné Apple One také například na Slovensku, v Maďarsku, Belgii, Dánsku, Portugalsku, Španělsku či Švýcarsku. Tarif Premier, který obsahuje ještě více služeb a který je dostupný jen v některých zemích, pak zdražuje v Portugalsku, Španělsku a Švýcarsku. Cena základního individuálního Apple One se v této vlně nicméně nemění, což je rozhodně pozitivní zpráva
Další zdražování v jediném roce
Zajímavé je především tempo, jakým Apple letos ceny svých služeb upravuje, jelikož jde už o třetí vlnu zdražování Apple One v průběhu letošního roku. V létě například zdražily rodinné a Premier tarify ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě či Austrálii v návaznosti na zvýšení ceny Apple Music. Na konci srpna pak Apple v USA zdražil také individuální Apple One poté, co zvýšil cenu Apple TV. Současná změna je tedy především rozšířením zdražování do dalších evropských zemí, mezi které se nyní zařadilo i Česko. A jak nyní ukazuje historie, bohužel bych v nadcházejících měsících očekával, že se zvedne cena i Apple One pro jednotlivce. Změny cen v USA jsou totiž zpravidla předvojem toho, co se stane v budoucnu ve zbytku světa.