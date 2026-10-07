Tohle bude LEGO monstrum! Helmův žleb má mít 8060 dílků a už víme, kdy dorazí

O tom, že LEGO chystá velkolepý návrat do Helmova žlebu, jsme vás informovali už před několika měsíci. Tehdy se však kolem připravované stavebnice pohybovalo poměrně málo konkrétních informací a hovořilo se především o tom, že půjde o jeden z největších LEGO The Lord of the Rings setů vůbec. Nyní se však objevila další várka informací, která nám dává podstatně jasnější představu o tom, kdy se nového Helmova žlebu dočkáme a především jak obrovský ve skutečnosti bude.
Podle aktuálních informací ponese stavebnice označení LEGO Icons 11399 The Lord of the Rings: Helm’s Deep a skládat se má z neuvěřitelných 8060 dílků. Do prodeje má zamířit 1. června 2027, respektive v průběhu června příštího roku. Půjde samozřejmě o stavebnici určenou dospělým stavitelům s označením 18+. LEGO však její existenci zatím oficiálně nepotvrdilo, takže je stále potřeba brát všechny tyto údaje jako informace z úniků.
Právě počet dílků je na nových informacích dle mého názoru zdaleka nejzajímavější. V dřívějších únicích se totiž hovořilo o více než 6000, respektive později více než 7000 dílcích. Nyní se však číslo ustálilo na 8060 kusech, což nový Helmův žleb posouvá do úplně jiné kategorie. Pro srovnání, původní LEGO 9474 Bitva o Helmův žleb z roku 2012 mělo jen 1368 dílků. Novinka by jich tedy nabídla téměř šestkrát tolik.
Pokud se únik potvrdí, bude navíc nový Helmův žleb svou velikostí velmi blízko letošnímu Minas Tirith, které má 8278 dílků, což naznačuje, kam LEGO s novinkou míří. Rozhodně tedy nepůjde jen o modernější verzi původního setu z roku 2012, ale o další obří výstavní model Středozemě, který by měl stát po boku Roklinky, Barad-dûr či právě Minas Tirith.
Jak bude samotná stavebnice řešena, zatím bohužel nevíme. LEGO by ale vzhledem k 8060 dílkům mělo mít dostatek prostoru nejen pro samotnou pevnost Hornburg, ale také pro její charakteristickou věž, bránu a především dlouhou zakřivenou zeď, která patří mezi nejvýraznější prvky Helmova žlebu. Zda půjde o kompletní minifigurkové měřítko, kombinaci klasických stavebních technik s menším měřítkem nebo něco mezi tím, zůstává zatím otázkou. Osobně bych si nicméně vsadil spíš na druhou variantu, protože touto cestou se LEGO vydalo i u Minas Tirith a myslím si, že se docela osvědčila.
Stejně tak zatím neznáme cenu ani definitivní sestavu minifigurek. Starší úniky sice hovořily o částce kolem 550 eur a minimálně osmi, později dokonce více než deseti minifigurkách, nové informace však tyto údaje nepotvrzují. Jistější je proto zatím pouze označení 11399, 8060 dílků a plánované vydání v červnu 2027. Snad tedy bude stát set opravdu za to, ale vzhledem k jeho rozsahu věřím, že ano.