ChatGPT používám prakticky pokaždé když sednu do auta a miluju to!

Svět se dělí na dva typy AI uživatelů. Pro ty první končí AI v rámci okna s ChatGPT a pro ty druhé začíná v momentě, kdy si přes API napojí vše, co potřebují, a pak už si jen nechávají dělat přesně to, co potřebují. Já osobně používám obě zmíněné varianty, a zatímco se svým pracovním AI agentem si povídám přes Discord a řeším s ním pouze pracovní věci, ChatGPT mi naopak vyhovuje svou přívětivostí. Je jednoduché mít možnost kdykoli a kdekoli si zapnout aplikaci a povídat si s ním jako se skutečným člověkem. V momentě, kdy navíc ChatGPT přišel s vlastním widgetem pro CarPlay, posunul přívětivost na zcela novou úroveň. Prakticky kdykoli nyní sedám do auta a jedu někam sám, používám ChatGPT.
Nejvíc s ním řeším pracovní věci, aktuálně prompty a workflow pro další agenty a celkové nastavení některých věcí. Hodiny s ním mohu probírat své nápady a myšlenky a ladit vše do posledního detailu. Vzhledem k tomu, že klasický ChatGPT nepodporuje API a ani nepoužívám pro svou práci AI od OpenAI, se s ChatGPT skutečně jen bavím o tom, co a jak vylepšit a dělat, protože se na některé věci může přímo podívat. Na druhou stranu i tak je to extrémní pomocník a během jedné dvouhodinové cesty s ním dokážu jen díky povídání udělat tolik práce, kolik bych jinak dělal celý týden. Navíc čas, který byl dodnes omezen na vyřizování telefonátů, poslech hudby nebo audioknih, můžete konečně naplnit prací.
A co výstupy? Klasický ChatGPT neumí v rámci CarPlay vytvářet dokumenty, stačí mu však říct, ať například prompt, workflow a další věci, které jsme spolu ladili, uloží do paměti, a jakmile budu v aplikaci na iPhonu nebo u počítače, dá mi výstup v PDF. To funguje naprosto perfektně, a když pak dojedu domů, okamžitě si vše stáhnu a mám výstupy, které jsem dělal během jízdy autem. ChatGPT v rámci CarPlay tak nově umožňuje pracovat i při té nejnudnější činnosti světa, a to při řízení auta. Osobně tuto věc používám prakticky při každé jízdě a nemohu si ji vynachválit. Za mě tedy obrovský palec nahoru za to, jak jeden jediný widget pro CarPlay dokázal zcela změnit způsob, jakým můžeme nyní pracovat a využívat čas, který byl jinak v autě zcela ztracený.