Do ChatGPT míří reklamy, majitelé iPhonů ale mohou zůstat v klidu!

Pokud jste si v posledních měsících oblíbili práci s ChatGPT, máme pro vás špatnou zprávu. Pravděpodobně se do něj totiž chystají reklamy a to zřejmě relativně brzy. Ačkoliv šéf OpenAI Sam Altman ještě loni na Harvardu mluvil o tom, že představa reklam přímo v konverzacích s AI je „znepokojivá“ a že by k ní firma sáhla jen jako k úplně poslednímu řešení, realita začíná vypadat trochu jinak. Po několika náznacích totiž přichází konkrétnější indicie.
O tom, že OpenAI zvažuje nasazení reklam alespoň pro neplatící uživatele, se začalo šeptat už dřív. Teď ale přišla mnohem přímočařejší stopa. V betaverzi aplikace ChatGPT pro Android se totiž objevily útržky kódu, které o přípravách na reklamy mluví víc než jasně. Na síti X to popsal jeden z vývojářů tak, že v betě označené jako 1.2025.329 se objevují zmínky jako „ads feature“, „search ad“ nebo dokonce „bazaar content“. Kód už tedy s příchodem reklam evidentně počítá. Co je ale zajímavé, uživatelé iPhonů budou mít i nadále elegantní únikovou cestu.
Tou cestou je Siri. Jakmile jí položíte dotaz, který sama nedokáže zodpovědět, přesměruje se na ChatGPT. Siri pak prakticky 100% zůstane mimo reklamní ekosystém a je hodně nepravděpodobné, že by Apple dovolil zasahovat do výstupu AI nějakým marketingovým balastem. Jinými slovy, jakmile se v aplikaci ChatGPT začnou objevovat první bannery, majitelé iPhonů můžou jednoduše obejít celý systém tím, že nechají Siri najít odpověď za ně bez reklam. Na finální podobu celého řešení si ale budeme muset samozřejmě počkat.