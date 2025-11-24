S ChatGPT si nově popovídáte i v týmu!

OpenAI oficiálně spustilo skupinové konverzace v ChatGPT pro uživatele po celém světě. Po úspěšném testování s omezeným počtem uživatelů se nová funkce rozšiřuje na všechny plány – zdarma, Go, Plus i Pro.
Funkce umožňuje vytvořit sdílený chatovací prostor, do kterého lze pozvat přátele, rodinu nebo kolegy. Uživatelé tak mohou společně komunikovat s ChatGPT, ať už plánují víkendový výlet, hledají restauraci, pracují na školním projektu nebo třeba navrhují zahradu. ChatGPT dokáže v tomto režimu zohlednit více hlasů a různorodé potřeby.
Jak to funguje a co umí?
Skupinový chat lze založit klepnutím na ikonu lidí v pravém horním rohu nového nebo existujícího chatu. Odkaz pro připojení lze sdílet s ostatními a každý, kdo má tento odkaz, může pozvat další účastníky – maximální počet je 20 osob. Tyto skupinové konverzace se zobrazují odděleně od soukromých chatů v postranním panelu.
OpenAI navíc vybavilo ChatGPT novým „sociálním chováním“ – chatbot sleduje tok diskuse a sám rozhoduje, kdy má odpovědět a kdy nechat prostor ostatním. Reaguje jen, pokud je výslovně zmíněn (@ChatGPT), a může reagovat i pomocí emoji.
Soukromí a další rozvoj
OpenAI zdůrazňuje, že osobní paměť tvůrce skupiny není sdílena s ostatními účastníky. Každý člen chatu přistupuje ke konverzaci samostatně, bez propojení s jeho individuální historií použití.
Fotogalerie
Funkce skupinových chatů je dostupná ihned všem přihlášeným uživatelům a OpenAI plánuje její další vylepšení na základě zpětné vazby. Díky této novince se ChatGPT stává ještě všestrannějším nástrojem pro každodenní spolupráci i zábavu.