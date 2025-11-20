Prohlížeč ChatGPT Atlas dostal nálož vylepšení, které potěší i jablíčkáře!

Prohlížeč ChatGPT Atlas si sice svou premiéru odbyl teprve minulý měsíc, už však dostává nálož nových funkcí. A nutno uznat, že jde o takové, které z něj dělají zase o kus využitelnější alternativu ke klasickým stálicím typu Chrome či Safari. OpenAI totiž začíná naznačovat, že Atlas nemá být jen „browser s AI“, ale plnohodnotný nástroj, který můžete bez problému používat každý den.
Produktový šéf Adam Fry před pár hodinami na X oznámil hned devět novinek, které do Atlasu míří. Patří mezi ně například vertikální panely, možnost nastavit Google jako výchozí vyhledávač, větší pohodlí při importu rozšíření či pro jablíčkáře klíčová podpora iCloud Passkeys. Atlas teď dokáže vytvářet a ukládat heslové klíče přímo do iCloudu, což znamená, že se chová prakticky stejně jako Safari. A pokud web nabídne upgrade z klasického hesla na passkey, Atlas to přirozeně zvládne také.
New ChatGPT Atlas release out! Just hit „update“ in the top right. https://t.co/mJ6IJW0YKu
– extensions import
– icloud passkeys
– new downloads ui
– setting to use control + tab to cycle to most recently used tab
– select multiple tabs at once (shift + click)
– ability to set… pic.twitter.com/jWoNPHcx7V
— Adam Fry (@adamhfry) November 19, 2025
Celkově tedy update zaceluje největší mezery, které Atlas po svém startu měl. Prohlížeč se tak stává o něco dospělejším a pro první vlnu uživatelů také použitelnějším do té míry, že si jej mohou dát jako výchozí. A když k tomu připočteme těsnou integraci s ChatGPT, začíná to vypadat, že Chrome má konečně konkurenta, kterého není radno brát na lehkou váhu.