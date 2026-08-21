ChatGPT dostal na Mac přístup k iMessage. Umí zprávy číst, analyzovat je i odesílat

ChatGPT se na Macu naučil další poměrně zajímavou věc, která ukazuje, kam se podobné AI nástroje postupně posouvají. OpenAI totiž do aplikace ChatGPT pro macOS přidalo integraci s Apple Messages, díky které může chatbot pracovat s konverzacemi uloženými v aplikaci Zprávy. Konkrétně v nich dokáže vyhledávat, analyzovat jejich obsah, připravovat odpovědi a nově dokonce také zprávy odesílat.
Vše funguje prostřednictvím speciálního Apple Messages pluginu, který je potřeba v ChatGPT na Macu aktivovat. Po jeho zpřístupnění může ChatGPT pracovat s obsahem aplikace Zprávy a využívat informace z konverzací při plnění úkolů. V praxi tak například můžete chtít zjistit, kdy jste se s někým naposledy domlouvali na konkrétním termínu, a ChatGPT může příslušnou konverzaci vyhledat a potřebné informace z ní vytáhnout.
ChatGPT může zprávy také odesílat
Ještě zajímavější je ale možnost zprávy přímo odesílat. ChatGPT tak může po zadání úkolu připravit odpověď a následně ji prostřednictvím aplikace Zprávy poslat konkrétnímu kontaktu. Nejde tedy jen o další způsob, jak si nechat od AI napsat text, ale o propojení s aplikací, která je přímo součástí macOS.
Představte si například situaci, kdy se zeptáte ChatGPT, kdy jste se s někým naposledy domlouvali na návštěvě. Chatbot projde relevantní konverzaci, najde potřebný kontext a následně může připravit zprávu, ve které se na termín zeptáte. Po vašem zadání ji pak může rovnou odeslat. Právě tady je podle mě celá novinka mnohem zajímavější než běžné přidání další funkce do ChatGPT. Umělá inteligence se totiž postupně přestává chovat jen jako chatbot, kterému něco napíšete a on vám odpoví. Začíná získávat přístup k aplikacím a datům, se kterými na počítači skutečně pracujete.
Zprávy obsahují obrovské množství kontextu
Pro AI může být navíc přístup k aplikaci Zprávy poměrně cenný. V konverzacích se totiž nachází obrovské množství informací, které běžně zadávat do chatbotu nechcete nebo ani nevíte, že je budete potřebovat. Jde třeba o termíny schůzek, adresy, jména, domluvy, odkazy nebo třeba informace o tom, co jste si s někým slíbili před několika týdny.
Zároveň je ale právě kvůli tomu potřeba být s podobnou funkcí poměrně opatrný. Zprávy patří mezi nejcitlivější data, která na Macu máte, a před aktivací takové integrace bych si rozhodně zkontroloval, jaká oprávnění ChatGPT dostává a co přesně může s obsahem konverzací dělat.
OpenAI tuto možnost nabízí jako veřejně dostupný plugin pro ChatGPT na Macu. Nejde přitom o nějakou novou funkci přímo v iMessage, ale o propojení ChatGPT s aplikací Apple Messages prostřednictvím této integrace.
Osobně mi na celé věci přijde nejzajímavější právě směr, kterým se podobné funkce ubírají. Pokud AI získá přístup k aplikacím, kalendáři, souborům a komunikaci, přestane být jen nástrojem, který používáte, když si na něj vzpomenete. Začne se postupně stávat jakýmsi prostředníkem mezi vámi a vaším počítačem. A právě to může být nakonec mnohem větší změna než další generace samotného ChatGPT.