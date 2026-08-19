Do ChatGPT dorazí reklamy a to už příští týden

OpenAI udělá v příštích dnech poměrně zásadní krok, který se dotkne milionů uživatelů ChatGPT. Společnost totiž začne zobrazovat reklamy také v kontinentální Evropě, a to včetně České republiky. První reklamy se mají v nových evropských zemích objevit už od pondělí 24. srpna. Neznamená to však, že by se reklamy najednou objevily úplně všem. OpenAI je stejně jako v ostatních zemích plánuje zobrazovat pouze uživatelům bezplatných tarifů Free a také nejlevnějšího placeného tarifu Go. Předplatitelé ChatGPT Plus, Pro, Business, Enterprise a Education mají zůstat bez reklam.
Reklama bude oddělená od odpovědi ChatGPT
OpenAI se přitom snaží zdůraznit, že reklamy nemají ovlivňovat samotné odpovědi ChatGPT. Zobrazovat se mají odděleně od konverzace a reklamní obsah má být jasně označený. Společnost zároveň tvrdí, že inzerenti nedostanou přístup k vašim konverzacím, historii chatů ani vzpomínkám. OpenAI chce také zachovat oddělení mezi reklamním systémem a samotným generováním odpovědí.
To je poměrně důležitý rozdíl oproti klasickému vyhledávání. Pokud se například ChatGPT zeptáte na doporučení nějakého produktu, reklama by podle OpenAI neměla způsobit, že vám chatbot záměrně změní odpověď ve prospěch konkrétního inzerenta.
Proč vlastně OpenAI reklamy zavádí?
Důvod je poměrně prostý. Provozování ChatGPT stojí OpenAI obrovské množství peněz a společnost hledá způsoby, jak financovat bezplatný přístup k AI. Reklamní systém začala OpenAI testovat v USA už letos v únoru. Následně se rozšířil do Velké Británie, Mexika, Brazílie, Japonska a Jižní Koreje. Nyní přichází na řadu dalších 31 evropských trhů.
A právě Evropa je pro OpenAI z hlediska reklamy obrovsky zajímavá. Společnost se přitom musí vypořádat také s evropskými pravidly ochrany osobních údajů. Evropské uživatele proto čekají některé odlišnosti oproti reklamnímu systému v USA. Pro české uživatele je každopádně nejdůležitější jedna věc: pokud používáte bezplatný ChatGPT Free nebo levnější Go, reklamy se vás podle všeho od příštího týdne začnou týkat také. Pokud máte Plus nebo Pro, nic se pro vás v tomto směru nemění.