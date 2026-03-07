10 AI promptů, které studentům dramaticky usnadní studium

Umělá inteligence se během posledních dvou let stala jedním z nejsilnějších nástrojů pro studium. Zatímco někteří studenti ji stále používají jen jako jednoduchou „odpovědní službu“, ti chytřejší už pochopili, že její skutečná síla spočívá v dobře napsaných promtech. Právě prompty totiž určují, jak kvalitní odpověď AI vrátí. Správně formulovaný prompt dokáže během několika sekund vytvořit shrnutí učebnice, vysvětlit složitou látku nebo připravit otázky na zkoušku. Pokud se naučíte používat AI správně, může vám ušetřit desítky hodin studia týdně. Níže najdete deset promptů, které podle zkušeností studentů i pedagogů patří mezi ty vůbec nejpraktičtější.
1. Vysvětli mi látku jednoduše
Jeden z nejčastějších problémů při studiu je, že učebnice nebo skripta vysvětlují látku příliš složitě, to vyřeší následující Prompt: Vysvětli mi téma [doplnit téma] tak, aby ho pochopil student střední školy. Použij jednoduchý jazyk, příklady z praxe a krátké odstavce.
2. Udělej shrnutí kapitoly
Dlouhé texty jsou při studiu obrovský problém. Student často stráví hodinu čtením kapitoly, ale zapamatuje si jen minimum. Prompt: Shrň následující text do 10 hlavních bodů, které si musí student zapamatovat na zkoušku.
3. Připrav mi otázky na zkoušku
Testování je jeden z nejúčinnějších způsobů učení a i to pro vás AI dokáže udělat, stačí použít Prompt: Vytvoř 20 testových otázek na téma [doplnit téma]. Polovina otázek má být výběr z možností, polovina otevřená. Na konci přidej správné odpovědi.
4. Vysvětli mi to na příkladech
Teorie bez praxe je často k ničemu a proto použij následující Prompt: Vysvětli téma [doplnit téma] na 5 konkrétních příkladech z reálného života.
5. Pomoz mi s esejí
Studenti často nevědí, jak začít psát esej nebo seminární práci a proto se hodí následující Prompt: Navrhni strukturu eseje na téma [doplnit téma].Esej má mít úvod, hlavní argumenty a závěr. U každé části napiš krátké vysvětlení, co do ní patří.
6. Vytvoř studijní plán
Mnoho studentů se učí chaoticky. AI může pomoci vytvořit systematický plán, stačí použít tento Prompt: Vytvoř studijní plán na 14 dní pro studenta, který se připravuje na zkoušku z [téma]. Rozděl látku na jednotlivé dny a přidej doporučené metody učení.
7. Najdi chyby v mé práci
AI může fungovat jako osobní korektor a stačí k tomu použít tento Prompt: Zkontroluj tento text a upozorni na gramatické chyby, stylistické chyby a nejasné formulace. Navrhni také lepší verzi problematických vět.
8. Přelož a vysvětli odborný text
Akademické články bývají extrémně složité, občas je však ke studiu potřebujete a proto stačí použít Prompt: Přelož tento text do češtiny a poté ho vysvětli jednoduše v 5 bodech.
9. Vytvoř paměťové pomůcky
Paměťové techniky jsou při studiu neuvěřitelně efektivní a proto vyzkoušejte Prompt: Vytvoř mnemotechnické pomůcky pro zapamatování těchto pojmů: [seznam pojmů].
10. Vysvětli mi rozdíl mezi dvěma pojmy
Studenti často bojují s podobnými pojmy a proto využijte Prompt: Vysvětli rozdíl mezi pojmy [pojem 1] a [pojem 2].Vytvoř tabulku s jasnými rozdíly mezi těmito pojmy.