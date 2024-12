ChatGPT Pro je tu! Dokáže zázraky, bude vás ale stát balík

Označení „Pro“, které používá Apple již řadu let u svých high-endových produktů, se propisuje postupem času do čím dál tím více odvětví. Pro označení svého hign-endového předplatného, nebo by se možná hodilo spíše říci nejpokročilejšího jazykového modelu, jej totiž nyní použila i společnost OpenAI stojící za ChatGPT. Seznamte se s ChatGPT Pro.

Nový předplatný plán ChatGPT Pro zahrnuje neomezený přístup k OpenAI o1, tedy nejnovějšímu a suverénně nejpokročilejšímu velkému jazykovému modelu, kterou má OpenAI k dispozici, přičemž součástí je samozřejmě i přístup ke GPT-4o a Advenced Voice. Pokud vás pak zajímají benefity této novinky, podle jejích tvůrců se jedná o suverénně nejlepší AI, kterou doposud vytvořili. Velmi přesné a spolehlivé odpovědi dodává například v matematice, vědě či programování, díky čemuž tak sami tvůrci poukazují na to, že je vhodný pro využití na úrovni výzkumů.

Prvotřídní výsledky nicméně vychází z vysokého výpočetního výkonu, který nový jazykový model vyžaduje. I na základě toho je tak jeho cena 200 dolarů měsíčně, tedy v přepočtu asi 4770 Kč. Už s ohledem na cenu je tedy jasné, že se jedná o model, který není pro každého.