Miliony zařízení v ohrožení! Apple řeší vážnou chybu v AirPlay, hrozí šíření malwaru

Apple produkty sice vynikají svou vysokou bezpečností, zcela dokonalé však v tomto směru rozhodně nejsou. Čas od času v nich totiž ať už Apple, nebo bezpečnostní experti třetích stran narazí na zpravidla softwarovou chybu, která umožňuje jejich zneužití či podobné patálie. Na jednu takovou nyní narazili bezpečnostní výzkumníci z firmy Oligo. Těm se podařila zranitelnost objevit konkrétně v AirPlay, přičemž ohroženy nejsou jen Apple produkt, ale i zařízení, ke kterým se dá skrze AIrPlay připojit. V případě Apple produktů se tak do jisté míry nejedná o až tak zásadní problém, jelikož jej společnost zcela určitě opraví skrze softwarovou aktualizaci. Je nicméně otázkou, nakolik budou opravy nasazovány například u televizí, které AirPlay podporují.

Podle dostupných informací je nová softwarová chyba v AirPlay označována jako Airborne a její problém spočívá velmi zjednodušeně řečeno v tom, že útočníkům umožňuje převzít kontrolu nad zařízeními s podporou AIrPlay a následně skrze tuto technologii šířit malware. Využití je sice poměrně složité a útočník musí být zároveň na stejné WIFi sítě, co jeho oběť, nicméně riziko tu je – zejména pak na veřejných sítích, ke kterým se bezmyšlenkovitě připojují spousty lidí.

Zajímavé je pak to, že Apple na opravě již s objeviteli problému spolupracuje a dokonce již měl pár záplat vydat s tím, že zároveň uvolnil potřebné soubory i pro výrobce třetích stran v případě, že by chtěli problém opravit u sebe. Příliš mnoho informací však bohužel vzhledem k tomu, že se jedná o dost rozšířenou chybu vzhledem k její závislosti „jen“ na AirPlay, není. Nicméně s ohledem na to, že jsou již nějaké updaty vydány, je jasné, že je minimálně vhodné nainstalovat nejnovější verze OS Applu. Poměrně zajímavé pak je, že typově stejnou chybu obsahuje i CarPlay, avšak její zneužití je prakticky nemožné, jelikož by pro něj musel být útočník přímo v autě s připojeným CarPlay a ve voze se připojit k Bluetooth, popřípadě využít USB port.