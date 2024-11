MacOS Sequoia 15.2 přináší nové možnosti pro AirPlay

Poté co Appel vydal nové beta verze macOS Sequoia 15.2 přidal do této verze také nové možnosti pro AirPlay. Konkrétně se jedná o nové možnosti sdílení omezenějšího množství informací na obrazovce při AirPlay na Apple TV. Nyní jsou k dispozici možnosti zobrazneí celé obrazovky, konkrétního okna nebo aplikace, případně tkaé rozšíření displeje. Omezení AirPla na konkrétní aplikaci umožňuje sdílení prezentace nebo fotografií na televizoru přes AirPlay, aniž by ostatní viděli další obsah vašeho Macu a to například včetně složek.

AirPlay při zrcadlení doposud umožňoval pouze zobrazovat celou obrazovku 1:1 tak jak ji vidí uživatel na externím displeji, například na televizoru přes Apple TV nebo integrovanou funkci AirPlay. Nyní poprvé Apple nabídne také další možnosti, což se hodí všem ,kteří chtějí něco prezentovat a zároveň nechtějí ukazovat další informace na svém počítači. Apple vydá MacOS Sequoia 15.2 začátkem prosince a aktualizace kromě vylepšení AirPlay nabídne také Apple Intelligence.