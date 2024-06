Podpora AirPlay v hotelových TV míří do další sítě hotelů!

Na WWDC 2023 společnost Apple oznámila plány na rozšíření dostupnosti technologie AirPlay do hotelů po celém světě. Tato funkce byla nakonec spuštěna spolu s uvedením operačního systému iOS 17.3 v lednu, a to nejprve v hotelech IHG Hotels & Resorts a na televizích LG.

Nyní společnost Samsung – byť možná trochu nejasně – oznámila, že do své řady hotelových televizorů také zavádí podporu AirPlay. V související tiskové zprávě společnost Samsung uvedla, že integrace AirPlay je součástí její „širší strategie, jak vylepšit zážitek hotelových hostů na pokoji a zároveň poskytnout hoteliérům výkonné nástroje pro správu.“ Společnost Samsung nejprve zavede podporu technologie AirPlay do svých hotelových televizorů HBU8000. Následně bude tato funkce rozšířena na „další stávající modely“, ale neexistují žádné další informace o tom, kterých konkrétních modelů se to bude týkat.

Jak již společnost Apple ukázala, hoteloví hosté se budou moci ke svému pokojovému televizoru s AirPlay připojit pomocí iPhonu nebo iPadu načtením jedinečného QR kódu. Pro používání AirPlay na hotelovém pokoji není nutné zadávat heslo ani stahovat žádnou aplikaci. Po nastavení budou hosté moci bezdrátově odesílat obsah ze svého iPhonu, iPadu nebo Macu na televizor na hotelovém pokoji. Bohužel zatím nejsou známy žádné podrobnosti o tom, že by se AirPlay rozšířil mimo hotely IHG Hotels & Resorts. Dá se předpokládat, že se AirPlay brzy začne objevovat v ubytovacích zařízeních vybavených hotelovými televizemi Samsung. O všech nejnovějších podrobnostech ohledně rozšíření AirPlay v hotelech vás budeme informovat.