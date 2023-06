Tyto televize začnou jako první podporovat AirPlay v hotelech

Technologii Apple AirPlay lze bez jakékoliv nadsázky označit za jednu z nejužitečnějších vychytávek, které jsou u produktů z dílny Applu k dispozici. Háček byl sice doposud v tom, že jejich funkčnost byla značně omezena kvůli nutnosti vlastnit hardware s podporou, nicméně to by se mělo v nadcházejících měsících a letech výrazně změnit. Applu se totiž podařilo vyjednat s výrobci hotelových televizí, že do nich začnou podporu AirPlay přidávat. A nyní již známe minimálně jednu společnost, která s AirPlay ve svých hotelových modelech počítá.

Plány na přidání podpory do hotelových modelů oznámilo konkrétně skrze svou tiskovou zprávu jihokorejská společnost LG, který patří mezi naprostou špičku televizního trhu. Ta dle svých slov chystá zbrusu novou hotelovou řadu LG Pro: Centric Smart Hotel, která má kromě spousty užitečných funkcí obsahovat právě AirPlay, který bude jablíčkářům k dispozici po naskenování QR kódu, který se na televizích objeví. Jakmile bude spojení navázáno, budou mít uživatelé jistotu v tom, že veškerý datový tok mezi televizí a jejich Apple zařízeními bude zcela bezpečný. Samozřejmostí je pak plynulé, bezproblémové přehrávání ve vysoké kvalitě a hlavně pak s možností používání Apple zařízení v průběhu sledování streamu v televizi. Nové hotelové televize LG s podporou AirPlay by měly dorazit v průběhu letošního roku, přičemž slíbena je i podpora u některých modelů „z posledního roku“, avšak v tomto případě zatím bližší informace nejsou k dispozici