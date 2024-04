Tuto věc děláte na iPhonu možná celý život špatně a vůbec o tom nevíte!

Myslíte si, že iPhone používáte už tak dlouho, že o něm víte prakticky vše a nic vás tedy ohledně jeho funkčnosti nedokáže překvapit? Dost možná se pletete. Kalifornský gigant totiž čas od času zveřejní na svém webu nový podpůrný dokument, kterým dokáže lusknutím prstu vyvrátit nejrůznější mýty točící se právě ohledně jeho produktů. A přesně to se stalo i nyní.

Pokud patříte mezi notorické zavírače aplikací, měli byste zbystřit. Nově se totiž přímo od toho nejpovolanějšího dozvídáme, že aplikace není třeba vůbec zavírat a to ani v případe, že je nemáte v plánu používat delší dobu. Apple v nově zveřejněném podpůrném dokumentu píše konkrétně: „Aplikaci byste měli zavřít pouze v případě, že nereaguje. Způsob zavření aplikace závisí na typu zařízení, které máte …“ Pokud jste si tedy mysleli, že ukončit aplikaci, kterou nemáte v plánu používat, má smysl, jste evidentně na omylu. Ve frontě v multitaskingu jí totiž můžete podle nového dokumentu Applu bezstarostně nechat, jak dlouho jen chcete, a ničemu tím neuškodíte, ba právě naopak.

Jakékoliv rady o tom, že zavírání aplikací běžících na pozadí zvyšuje výkon a prodlužuje výdrž baterie iPhonu, jsou tedy naprosto mini mísu, což je ostatně při troše znalosti toho, jak funguje iOS prakticky jasné. Když totiž přejdete z jedné aplikace do druhé, aplikace, kterou jste do té doby používali, se v systému nastaví do speciálního pozastaveného režimu, ve kterém nevyužívá systémové prostředky (pozor, aktivita aplikace na pozadí je něco zcela jiného a nastavitelného přes nastavení telefonu). Spotřeba energie, kterou takto pozastavené aplikace potřebují ke svému „udržování při životě“ je pak výrazně nižší než ta, kterou by aplikace potřebovala v případě jejího úplného ukončení a následného spuštění de facto od nuly.

Načtení aplikace od nuly navíc ve výsledku znamená i to, že musí být inicializována z úložiště iPhonu, což jej teoreticky na krátkou chvíli zpomalí. Zkrátka a dobře, zavírat aplikace jinak než jejich minimalizací za účelem šetření baterie a navyšování výkonu telefonu je naprostý nesmysl – tedy minimálně v porovnání s režimem nízké spotřeby či ztlumením jasu na minimum kvůli úspoře baterie.