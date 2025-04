Tvůrci ChatGPT chtějí koupit prohlížeč Chrome!

V technologickém světě se dost možná schyluje k jedné z nejzajímavějších a největších akvizic posledních let. Společnost OpenAI stojící za veleoblíbeným chatbotem ChatGPT se totiž netají tím, že by od Google ráda odkoupila jeho prohlížeč Chrome. Ten totiž bude dost možná na prodej kvůli americkým soudům, jenž vyšetřují Google za jeho monopolní praktiky s tím, že je možné, že bude Google nyní soudem nucen k prodeji Chromu, čímž by se „narovnal“ trh. Tvrdí to alespoň zdroje portálu The Information.

Poměrně zajímavé je na celé situaci i to, že právě OpenAI použilo v loňském roce americké Ministerstvo spravedlnosti coby příklad toho, jak Google kvůli svému dominantnímu postavení na trhu brzdí rozvoj konkurence, jelikož právě OpenAI a její projekty byly postupy Google zpomalovány. Konkrétně OpenAI žádal Google o přístup k vyhledávacím datům ve snaze využít je k posílení SearchGPT, což však Google smetl ze stolu. To se mu ale může nyní vymstít. Kromě snahy přimět Google k prodeji Chrome totiž můžou američtí zákonodárci údajně po Google požadovat i to, aby právě vyhledávací data zpřístupnil.

Jak se celá situace vyvrbí ukáže ve výsledku až čas. Podobné antimonopolní tahanice jsou totiž zpravidla jednak na velmi dlouho a jednak jsou většinou extrémně zamotané, jelikož se jedna i druhá strana snaží protistranu „utáhnout“ na nejrůznějších drobnostech. Pokud by ale k prodeji Chrome skutečně došlo, pro OpenAI by to znamenalo extrémně důležitý krok pro případný rozvoj ChatGPT jako takového. Jeho integrace do Chrome, který ve světě využívají stovky milionů lidí, by jej totiž bezesporu dostala na nový level.