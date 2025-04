iPhone 16e slaví úspěch. Pro modely naopak ztrácí půdu pod nohama

Apple může začít slavit. Podle nových dat Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) se iPhone 16e v prvním čtvrtletí prodejů uvedl na trhu velmi silně. Zachytil 7 % všech prodejů iPhonů v USA, což je lepší výsledek, než jakého dosáhl iPhone SE ve stejném období loni.

Celá řada iPhone 16, která nově zahrnuje pět modelů díky přidání 16e, se v prvním čtvrtletí roku 2025 postarala o 74 % všech prodejů iPhonů v USA. Pro srovnání – loni tvořily modely iPhone 15 ve stejném období 68 % prodejů. Posun je tedy více než patrný a ukazuje, že posílení střední třídy bylo od Applu krok správným směrem.

Standardní iPhone 16 si také vedl dobře, když poskočil na 20 % všech prodejů, zatímco iPhone 15 loni dosáhl jen na 14 %. Naopak modely iPhone 16 Pro a Pro Max zaznamenaly pokles – dohromady tvořily 38 % prodejů, zatímco rok předtím měly Pro modely podíl 45 %. Samotný iPhone 16 Pro spadl z 22 % na 17 %.

Výsledky naznačují, že stále více zákazníků volí cenově dostupnější modely místo drahých Pro variant. iPhone 16e pravděpodobně přetahuje zákazníky, kteří by jinak sáhli po starších modelech, jako byl iPhone SE nebo starší řady. To potvrzuje i fakt, že podíl tzv. „legacy“ iPhonů – tedy modelů starších než rok – klesl na 26 %, oproti 32 % v roce 2024. Vývoj odráží i strategii Applu – zeštíhlil nabídku, když ukončil prodeje iPhonu SE, iPhonu 14 a 14 Plus. Výsledky tak jasně ukazují, že nová skladba portfolia funguje – a že zákazníci slyší na moderní modely i v dostupnějších cenových relacích.