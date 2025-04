Zdražení iPhone je nevyhnutelné! Dojde k němu nejpozději příští rok

V souvislosti s letošní várkou nových jablečných telefonů ve formě chystaného iPhone 17, 17 Air, 17 Pro a 17 Pro Max se poměrně často hovoří o možném zdražení kvůli celní politice amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jak se však nyní ukázalo, nedojde-li ke zdražení letos, v příštím roce je již zdražení víceméně jisté.

Čínský leaker Digital Chat Station vystupující zejména na sociální síti Weibo přišel před pár desítkami hodin s tím, že přijetí 2nm čipů řady A iPhony v příštím roce se Applu pořádně prodraží. Výrobní proces těchto čipů je totiž podstatně dražší záležitostí než tomu je u nynějšího 3nm procesu a Apple bude chtít logicky toto navýšení nějak pokrýt. A to by měl učinit skrze navýšení prodejní ceny, což již nedávno předpověděli třeba i analytici Ming-Chi Kuo a Jeff Pu. Zdražení přitom nebude opírat jen o dražší čip, ale zejména o to, že dlouhodobě držel cenu iPhonů na stejné úrovni, ale kvůli změnám v ekonomice už není možné cenu držet na původní hodnotě.

Bohužel, předpovědět, na kolik by mohly iPhony v příštím roce zdražit, potažmo zda nezdrží už letos, můžeme v současnosti jen a pouze hádat. V minulosti však Apple cenu iPhonů zvyšovat relativně mírně a proto se ani tentokrát nedá tak úplně očekávat skokové zdražení. A kolik byste byli ochotní za nový model zaplatit maximálně vy?