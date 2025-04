Exkluzivní barva iPhone 17 Pro (Max) pro letošní rok prozrazena!

Zdá se, že o exkluzivní barevné variantě jablečných telefonů pro letošní rok je rozhodnuto. Podle zdrojů spolehlivého leakera Majin Bu by totiž měl iPhone 17 Pro a 17 Pro Max dorazit ve „Sky Blue“ nebo chcete-li blankytně modré variantě, ve které Apple nabízí v současnosti třeba MacBooky Air M4. Do jisté míry by se tedy jednalo z jeho strany o návrat do minulosti, jelikož ve světle modré prodával před lety již iPhone 13 Pro (Max), který si můžete v této barvě prohlédnout v galerii níže.

O stejnou světle modrou by se však podle zdrojů leakera jednat nemělo. Modrá chystaná pro iPhone 17 Pro by měla být v porovnání s tou z iPhonů 13 Pro o něco jemnější a Apple se u ní má snažit i o hru se světlem, kterou mu u MacBooků Air M4 umožňuje hliník. Díky tomu by tak mohl iPhone 17 Pro v modré barevné variantě vypadat pod různým světlem jinak, kdy někdy by vypadal sytě modře, jindy světle modře a jinde by se blížil šedé. Obecně se pak dá říci, že vzhledem k tomu, jak oblíbená světle modrá před lety u iPhonů byla, její návrat by byl ze strany Applu zcela určitě trefou do černého.