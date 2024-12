Do ChatGPT zřejmě dorazí reklamy!

Bezplatné ničím nerušené využívání chatbota ChatGPT z dílny společnosti OpenAI dost možná brzy skončí. Podle slov finanční ředitelky této firmy chce totiž OpenAI co nejdřív začít pracovat na zvyšování zisků z ChatGPT. A jelikož již zpoplatněná verze s větším množstvím funkcí k dispozici je, nabízí se začít „těžit“ peníze i z verze bezplatné a to jak jinak než reklamami.

Přestože finanční ředitelka OpenAI přímo nepotvrdila, že má v nejbližší budoucnosti v plánu nasadit do bezplatné verze ChatGPT reklamy, tuto možnost ani nevyloučila a okomentovala jí slovy, že má společnost ze zavedení reklam určité obavy. Nicméně náklady na provoz AI serverů jsou velmi vysoké a například generální ředitel OnepAI Sam Altman se v minulosti již několikrát nechal slyšet, že ačkoliv nemá reklamy rád, s myšlenkou jejich nasazení si pohrává právě kvůli lepšími pokrytí nákladů na provoz. Pokud tedy ChatGPT v bezplatné verzi používáte, je možné, že vám v něm co začnou dříve či později vyskakovat reklamy. A můžeme jen doufat, že je OpenAI nezačlení do své umělé inteligence, která by mohla skrytě ve svých odpovědích produkty propagovat.