Termín vydání iOS 27 a dalších nových OS už není tajemstvím. Nepřímo jej propálil sám Apple

Tápete nad tím, kdy vyjde iOS 27 a další nové OS Apple? Nejste sami. Apple totiž termín vydání zatím oficiálně neoznámil, avšak jak se zdá, prozradil o něm možná už víceméně vše důležité. Stačilo k tomu přitom jen vydání tiskových zpráv, ve kterých oznamuje nové Macy mini a Macy Studio.
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Z hlediska vydávání systémů jsme u Apple již roky zvyklí na to, že před uvolněním produktů, ve kterých je daný očekávaný OS předinstalován, jej Apple nejprve vydá pro veřejnost, aby na něj případně mohla přejít a následně snadno přenést data na nové produkty. Apple tímto scénářem navíc získává čas na to, aby případně odstranil chyby, které se v systémech objeví, a pro chystané produkty na základě toho vytvořil opravný update, který se nainstaluje po jejich aktivaci a uživatelé díky tomu mají s produkty prakticky od první chvíle nejlepší možný zážitek. A protože díky tiskovým zprávám, skrze které Apple oznámil Mac mini a Mac Studio víme, že se tyto stroje začnou prodávat v úterý 22. září a zároveň dorazí s macOS 27, je víceméně jasné, že vydání veřejné verze systémů proběhne o více než týden dříve.
Apple totiž zpravidla vsází na několikadenní rozestup mezi vydáním updatu a produktu právě kvůli důvodům výše. Zároveň platí, že v posledních letech vydával nové verze svých OS v pondělí, ale 21. září je logicky dost na hraně právě vzhledem k přechodu uživatelů, potřebě odladění systémů a tak podobně. Proto lze očekávat (a troufám si říci, že se bavíme víceméně o hotové věci), že vydání nových verzí OS v čele s iOS 27 či macOS 27 připadne na pondělí 14. září, přičemž v pátek 18. září se začnou prodávat nové iPhony a pár dní po nich pak i nové Macy. Teoreticky může samozřejmě Apple vydat aktualizace v úterý 15. či později, ale vzhledem k předešlým rokům se zdá být pozdější vydání poměrně nepravděpodobné.
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Pokud se tedy vydání iOS 27 nemůžete dočkat, pondělí 14. září si můžete klidně předběžně poznačit do kalendáře, protože právě v tento den pravděpodobně Apple všechny své nové OS vypustí. Tím pádem se dost možná už příští týden dočkáme vydání RC verzí systémů coby kandidátů na finální verze, které, neobjeví-li se v nich chyby, vypustí Apple jako veřejné verze právě v pondělí 14. září. Možná však proběhne ještě jedno klasické kolo beta testování a RC verze vyjdou až po oznámení nových produktů ve středu 9. září skrz to, že v nich Apple už přichystá půdu pro jejich příchod v čele s optimalizacemi pro iPhone Ultra. Nechme se tedy překvapit, jak vše v tomto směru dopadne.