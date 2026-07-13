Zcela nové limity pro Apple Silicon se blíží. Čip M7 Ultra má podporovat až 1,5 TB operační paměti

Podle nejnovějšího vydání pravidelného zpravodaje Power On, za kterým stojí analytik Mark Gurman z agentury Bloomberg, se Apple připravuje na obrovský skok ve výkonu. Do chystaného špičkového čipu M7 Ultra totiž plánuje integrovat podporu pro neuvěřitelných 1,5 TB operační paměti. Díky tomu by Apple Silicon dorovnal maximální možnou konfiguraci, kterou se mohl pochlubit legendární a historicky nejvýkonnější Mac Pro z roku 2019.
Maximální množství operační paměti dostupné v počítačích Mac s čipy Apple Silicon bylo doposud vždy určitým limitem. Apple totiž u své vlastní architektury pájí paměť přímo na stejnou křemíkovou desku jako samotný procesor. Tento přístup sice umožňuje dosahovat extrémně vysokých přenosových rychlostí, díky kterým vůbec může takzvaná jednotná paměť bezchybně fungovat, ale zároveň je celková kapacita RAM fyzicky omezena tím, jak velký je samotný čipset.
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Podle Gurmana se však Apple konečně tento „problém“ řeší. Nový procesor M7 Ultra je již od základu navrhován tak, aby tuto gigantickou paměťovou zátěž zvládl. Zda ale Apple nakonec konfiguraci s 1,5 TB RAM skutečně uvede na trh, bude záviset především na celosvětové situaci v průmyslu. Kvůli rozsáhlému nedostatku paměťových čipů je totiž tento hardware v současnosti stále vzácnější a mnohem dražší. Přesto však jableční vývojáři na podpoře této kapacity usilovně pracují.
Pro kontext je dobré připomenout, že dříve v tomto roce Apple tiše ukončil prodej 512GB a následně i 256GB konfigurace u modelu Mac Studio s čipem M3 Ultra, čímž pro tento nejvyšší stroj ponechal jako jedinou volbu 96 GB RAM. U čipu M4 Max pak bylo možné nakonfigurovat maximálně 128 GB. Ještě před samotným příchodem M7 Ultra by navíc měl Apple koncem letošního roku představit čip M5 Ultra s podporou až 768 GB jednotné paměti, což pro jablečné čipy stanoví nový historický milník.
Extrémní výkon si ovšem vyžádá extrémní cenovku. Pokud budeme vycházet ze současné cenové politiky Applu, kdy si společnost účtuje zhruba 25 dolarů za každý další gigabajt paměti, případný upgrade ze základních 128 GB rovnou na 1,5 TB RAM by vyšel na více než 35 000 dolarů.