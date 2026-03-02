Apple pracuje na skládacím iPadu, nejspíš si na něj ale počkáme hned několik let

O skládacím iPadu se mluví roky. A pokud máte pocit, že už jsme o něm psali snad desetkrát, nejste daleko od pravdy. Jenže tentokrát se spekulace opět rozvířily a podle zákulisních informací má Apple na „obřím“ skládacím iPadu skutečně pracovat. A jak to tak bývá (a jak jsme ostatně naznačili v titulku), opět je zde menší háček. Pokud totiž skládací iPad vůbec dorazí, v průběhu této dekády to ještě nebude. A může se klidně stát, že se ho nedočkáme nikdy.
Obří displej velikosti Macu
Podle aktuálních informací má jít o zařízení s opravdu masivním displejem. V minulosti se mluvilo o úhlopříčce kolem 18″, tedy o ploše, která už spíš připomíná menší iMac než klasický tablet. Pro představu – nejmenší iMac dnes startuje na 21″, takže bychom byli jen kousek pod touto hranicí.
Fotogalerie
iPad, který by měl ve složeném stavu samozřejmě o něco menší rozměry, by tak nijak nepozbyl své přenosnosti, a po rozložení by zároveň mohl uživateli nabídnout pracovní plochu, která si nijak nezadá s MacBookem. To vše bez podivného hybridního operačního systému, protože na ohebném iPadu by měl běžet klasický iPadOS.
Myšlenka hezká. A praxe?
Vývoj ohebného iPadu podle dostupných informací naráží na problémy s využitelností. Neumím si představit, jak na něm například efektivně psát, aniž bych přišla o velkorysou pracovní plochu (tedy pokud bych měla displej ohnout a jeho polovinu využívat jen coby virtuální klávesnici), a zároveň abych s sebou na cesty kromě iPadu nemusela vláčet ještě externí klávesnici, byť sebelehčí a sebemenší (a u malých klávesnic musí člověk na oltář pohodlné přepravy položit oběť v podobě ne tak pohodlného psaní).
To může být jedním z důvodů, proč se Apple zatím nemá k představení finálního produktu.
A to není všechno, Horste
Zajímavé je, že paralelně se objevují i informace o menším skládacím iPadu. Něco ve stylu náhrady za iPad mini, s úhlopříčkou kolem 7″ až 8″. Jenže tady už se dostáváme na velmi tenký led, protože podobné rozměry se často zmiňují i u skládacího iPhonu. Je tedy otázkou, zda nejde o záměnu informací, nebo zda Apple skutečně testuje více variant najednou. Historie ukazuje, že v Cupertinu se běžně vyvíjí několik prototypů a do finále se dostane jen jeden. A když do toho započítáme i chaos a různorodost informací, což je pro analýzy i úniky poměrně typické, celá situace se ještě více zamotává.
Fotogalerie #2
Patent máme, produkt ne
Faktem zůstává, že už v roce 2020 získal Apple patent na konstrukci pantu pro skládací zařízení. To samo o sobě samozřejmě nic neznamená, ale potvrzuje to, že firma tuto kategorii dlouhodobě zkoumá. Osobně si ale myslím, že pokud Apple skládací zařízení uvede, bude to nejdříve iPhone. Ten dává z pohledu trhu i konkurence větší smysl. Skládací iPad o velikosti 18″ je technologická demonstrace síly, ale otázka je, kolik lidí by za něj bylo ochotno zaplatit částku, která by se klidně mohla přiblížit ceně MacBooku Pro.
Aktuální odhady mluví o roce 2028 či 2029. To je za technologického vývoje věčnost. Do té doby se totiž samozřejmě může změnit úplně všechno, od strategie Applu až po samotnou poptávku trhu.