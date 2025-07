iPad Fold se odkládá. Apple se soustředí na skládací iPhone

Skládací iPhone má podle mnoha zdrojů dorazit už příští rok. Ovšem plány Applu na ohebný iPad narážejí na komplikace. Podle nového reportu serveru Digitimes Apple vývoj skládacího iPadu pozastavil. A to bez nového cílového data uvedení. Apple údajně současně vyvíjel iPhone Fold i iPad Fold. Zatímco vývoj skládacího iPhonu pokračuje podle plánu, skládací iPad narazil na výrobní limity. Důvody? Technologické komplikace s displejem, vysoké výrobní náklady a nízký zájem spotřebitelů o velké skládací zařízení.

Dřívější odhady přitom předpokládaly různé termíny uvedení. Analytik Jeff Pu mluvil o roku 2026. Mark Gurman pak spekuloval až o roce 2028. Nová zpráva tak ukazuje, že skládací iPad, pokud se vůbec někdy ukáže, dorazí až výrazně později. Zpráva přichází v době, kdy Apple výrazně vylepšuje iPadOS. Nové funkce, více oken, a prostředí připomínající Mac by daleko více vynikly na větší obrazovce, než jakou dnes nabízí 13″ iPad Pro. Spekulovaný 18,8palcový iPad Fold by se tak mohl stát ideálním pracovním nástrojem. Bohužel je momentálně v nedohlednu. Vše bude záviset na tom, zda a jak bude iPhone Fold úspěšný. Pokud ano, Apple pravděpodobně dostane impuls do projektu opět šlápnout. Uvítali byste iPad Fold?