Skládací iPhone má za sebou další milník. Premiéra v roce 2026 je na dobré cestě

Dlouho spekulovaný skládací iPhone se podle nejnovějších zpráv od DigiTimes posunul do fáze prototypování, což znamená, že Apple udělal další krok k jeho reálnému uvedení na trh. První fáze P1, která obnáší testování základní konstrukce a technických řešení u dodavatelů, začala už v červnu. Pokud půjde vše podle plánu, měl by být prototyp dokončen do konce letošního roku a následně přejde do fáze EVT – tedy technického ověření konstrukce. Finální uvedení na trh je plánováno na druhou polovinu roku 2026, pravděpodobně po boku řady iPhone 18.

Celý proces vývoje skládacího iPhonu má přitom velmi podobný harmonogram jako běžné iPhony. Po úvodní fázi P1 následují ještě další dvě prototypovací etapy (P2 a P3), každá trvá zhruba dva měsíce. Poté se zařízení přesune k hlavním výrobcům, tedy Foxconnu a Pegatronu, kteří provádějí ověření výroby a nastavují finální montážní linky. Vývoj skládacího iPhonu tak už běží na plné obrátky a Apple s ním očividně počítá jako s důležitým hráčem budoucí nabídky.

DigiTimes zároveň uvádí, že Apple pozastavil vývoj skládacího iPadu, jehož uvedení se dříve očekávalo ve stejném období. Důvodem jsou technické komplikace, vysoké výrobní náklady a především nízký zájem uživatelů o větší skládací zařízení. Skládací iPhone se tak stává prioritou a pokud se Applu podaří zachovat vysoký standard zpracování a uživatelského zážitku, může být v roce 2026 jedním z nejočekávanějších produktů vůbec.