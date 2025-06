iPadOS 26 oficiálně: Nový OS iPady zásadně přiblíží Macům díky multitaskingu!

iPadOS 26 je jednou z nejočekávanějších novinek dnešní Keynote na WWDC 2025. A o to víc potěší, že jej Apple právě poměrně velkolepě představil. Pokud jste se tedy již nemohli dočkat, jaké novinky si pro iPady připravil, níže se o iPadOS 26 dozvíte vše podstatné. A že toho není vůbec málo! Systém se totiž dočkal nejen výrazné změny vzhledu, ale i celé řady zajímavých funkcí, které si rozhodně zaslouží pozornost.

iPadOS 26: vzhled

Očekávání se prakticky beze zbytku naplnila. Už na první pohled je totiž jasné, že Apple při návrhu nového designu iPadOS 26 silně vycházel z visionOS, tedy systému určeného pro Apple Vision Pro. Do iPadů se tak dostává množství poloprůhledných skleněných prvků, které působí svěže, moderně a současně sjednocují vizuální jazyk napříč zařízeními. Zkrátka a dobře – míří sem to, co Apple ukazoval od začátku Keynote u všech svých OS. Zda je to dobře či nikoliv už si musí odpovědět každý sám, avšak skoro až se chce říci, že se vlastně o až tak velkou designovou změnu nejedná a je proto otázkou, nakolik má vůbec význam nějak víc řešit.

iPadOS 26: novinky

Nejspíš nepřekvapí, že prezentaci novinek pro iPadOS 26 začal Apple de facto rekapitulací toho, co iPadOS odkouká od iOS a macOS, protože toho je samozřejmě mnoho v čele s úpravami pro Zprávy atd. Pak ale přišla řada na zásadní novinky u Multitaskingu, který přináší zásadní změnu. Apple totiž přidal takzvaný okenní systém známý z Maců. Vy tak budete moci přecházet mezi jednotlivými okny aplikací prakticky stejně jako tomu je v případě macOS, což je naprostá senzace. Práce s okny ve formě nejrůznějšího přetahování souborů z jednoho okna do druhého totiž nikdy nebyla snažší. A pokud se Apple rozhodne do budoucna umožnit i podporu ukládání souborů na plochu, pak vytvořil de facto tabletovou verzi macOS.

Ačkoliv je multitasking v iPadOS 26 nově velmi podobný tomu z macOS, Apple u něj samozřejmě nezapomíná na rozsáhlou podporu dotykového ovládání. A to i přesto, že jednotlivé aplikace odkoukaly nejen možnost zobrazování v oknech á la Mac, ale taktéž Menu Bar pro snažší přizpůsobení, nastavení a tak podobně. Háček je nicméně v tom, že režim oken á la Mac je k dispozici (podle všeho) jen po připojení myši a klávesnice.

Milovníci Souborů budou dost možná nadšeni z toho, že po vzoru macOS zde Apple umožňuje přebarvit si složky podle vašich potřeb. A pokud často editujete PDF, pak je tu pro vás nová aplikace Náhled, kterou můžeme znát z Maců. Ta by měla umožnit de facto vše, co právě Náhled na Macích umí – tedy různé ořezy, převody, úpravy a tak podobně. iPady se tak opět zásadně přiblíží Macům i v tomto směru.

V iPadOS 26 se ale myslelo i na možnosti přizpůsobení mikrofonu při videohovorech. Nově tak na iPady míří možnosti izolace hlasu a tak podobně – tedy vše, co známe z iPhonů od loňska. Hovory z jablečných tabletů by tak měly být opět o něco kvalitnější, což je super. Nejen kvalitou zvuku však budou bodovat. K dispozici totiž bude třeba i možnost nahrávat na iPadech vybranou část obrazovky, což se hodí třeba právě u videohovorů, které si tak můžete jednoduše zaznamenat, uložit a následně pustit a vytvořit z nich třeba poznámky.

Systém se naučil ale třeba i lépe pracovat a informovat o procesech na pozadí, díky čemuž tak budete lépe vědět o průběhu stahování, renderingu atd. Celkově se tak z iPadů stávají daleko zajímavější pracovní stanice než tomu bylo doposud.

iPadOS 26: vydání

iPadOS 26 bude pro veřejnost oficiálně uvolněn na podzim, tradičně těsně před zahájením prodeje nové generace iPadů. Vzhledem k dosavadnímu tempu je velmi pravděpodobné, že Apple zůstane věrný zářijovému nebo říjnovému termínu. Co se týče beta verzí, vývojářská beta bude k dispozici už za pár desítek minut, zatímco veřejná beta dorazí přibližně za měsíc.

Článek průběžně aktualizujeme.