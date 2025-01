Takto geniálně pomohl Tim Cook s propagací nového seriálového hitu Apple TV+!

Populární seriálový thriller Odloučení se vrátil do programové nabídky streamovací služby  TV+. Společnost Apple si na jeho propagaci dává opravdu záležet a tentokrát do ní zapojila i samotného Tima Cooka.

Producent seriálu Odloučení Ben Stiller sdílel minulý týden krátké video, na kterém můžeme vidět, jak generální ředitel společnosti Apple Tim Cook navštívil fiktivní firmu Lumon Industries. Ve videu Tim Cook nastoupí do firemního výtahu, kde podstoupí proceduru, která rozdělí jeho vzpomínky na pracovní a osobní část života.

Was helping this new guy find his office this morning… pic.twitter.com/ldBBvH7AmU

— Ben Stiller (@BenStiller) January 24, 2025