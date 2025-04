Nová Apple TV nabídne tuto novinku a dorazí nejspíš ještě letos!

Spekulace o novém modelu Apple TV nabírají na intenzitě a podle dostupných informací by mohla novinka přinést významné zlepšení v oblasti bezdrátového připojení. Podle renomovaných analytiků z dodavatelského řetězce Applu, Ming-Chi Kua a Jeffa Pua, budou všechny modely iPhonu 17 vybaveny novým čipem pro Wi-Fi 7, jenž vyvinul Apple. A podle Marka Gurmana z Bloombergu by právě tento čip mohl najít své místo i v nové generaci Apple TV.

To znamená, že nová Apple TV by měla podporovat standard Wi-Fi 7, tedy pokud se Apple nerozhodne funkci uměle omezit. Současná generace Apple TV 4K z roku 2022 podporuje pouze Wi-Fi 6, přičemž vyšší varianta má navíc Ethernetový port. Wi-Fi 7 nabízí podstatné výhody oproti předchozím standardům. Umožňuje přenos dat přes 2.4GHz, 5GHz a 6GHz pásma současně, což znamená vyšší rychlost, nižší latenci a stabilnější připojení. V ideálních podmínkách může dosáhnout rychlosti přes 40 Gbps, což je čtyřnásobek maxima, které nabízí Wi-Fi 6E. Gurman sice zmiňuje, že minimem bude podpora Wi-Fi 6E, nicméně s ohledem na sjednocení čipů napříč zařízeními se jeví Wi-Fi 7 jako pravděpodobnější volba. Poslední slovo bude mít ale jako vždy Apple. Nová Apple TV by měla být uvedena na trh ke konci letošního roku.