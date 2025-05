Meta chce váš úsměv, dřepy i small talk. Zaplatí vám za to 1100 Kč denně

Zatímco ještě pár lety si z avatarů v Meta Universe internet tropil posměšky, dnes jsou minimálně v zahraničí jednou z hlavních nadějí firmy na návrat na výsluní. A protože cesta k dokonalým digitálním kopiím našich těl je trnitá, musí se do nich nejdřív někdo „propsat“, ideálně úsměvem, gestem nebo nenucenou konverzací. Právě to je podstata nového projektu s názvem Project Warhol, který podle informací Business Insideru běží pod záštitou firmy Appen a má jediného zadavatele, kterým je nepřekvapivě společnost Meta.

Z uživatelského hlediska se jedná o velmi zajímavou brigádu. Za hodinu před kamerou totiž dostanete až 50 dolarů, tedy v přepočtu něco kolem 1100 Kč. Co za to? Účastníci musejí napodobovat výrazy obličeje, číst věty nahlas, gestikulovat nebo vést skupinový rozhovor s dalšími lidmi. Vše přitom zachytí soustava kamer, senzorů a náhlavních souprav, které Meta využije k trénování tzv. Codec Avatars, tedy extrémně realistických avatarů pro použití ve virtuální a rozšířené realitě. Cílem je sociální přítomnost k nerozeznání od reality, jak uvádí sama Meta.

Data se sbírají v americkém Pittsburghu, ale projekt není ojedinělý. Meta podobné výzkumy provádí už několik let. I tak ale přichází v zásadní moment, jelikož je rok 2025 interně označován za klíčový pro úspěch nebo pád celého metaverza, jak uvedl technologický šéf Andrew Bosworth v nedávném interním e-mailu. A vzhledem k tomu, že Reality Labs, což je divize stojící za Quest headsety, Ray-Ban brýlemi i světem Horizon, nasbírala ztráty přes 60 miliard dolarů, tlak na výsledky je obrovský.

A tak přichází na řadu „lidský dotek“. Nejde ale jen o Meta, vždyť i Tesla zapojuje lidi do vývoje svých AI systémů pro robota Optimus, a Apple i Google investují do podobných sběrů dat pro své asistenty a nositelnou elektroniku. Vypadá to tedy, že budoucnost technologií bude pořád ještě dost lidská – i když na sobě budete mít čidla, brýle a kolem vás budou lítat kamery.