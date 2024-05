Metaverse: Co to vlastně je a proč by vás to (ne)mělo zajímat

Co se fakticky v kontextu dnešní doby skrývá pod stále více frekventovaným pojmem metaverse? V následujících odstavcích na tuto otázku odpovíme, nastíníme podstatu, nejvýznamnější souvislosti i budoucí směřování, jímž má tento virtuální svět potenciál pravděpodobně již velmi brzy změnit ten náš.

Původ a představa

Od vědecko-fantastických povídek, románů a filmových zpracování, kde se často zdá být natolik podmanivý, že lidé bojují s upřednostněním „života“ v něm na úkor toho skutečného, se tento koncept postupně přesunul k reálným aplikacím. Bez ohledu na to, zda jde o první užití termínu „metaverse“ v románu Neala Stephensona z 90. let, legendární Matrix nebo OASIS v Ready Player One, s myšlenkou tohoto typu digitální, futuristické říše si pohráváme už desítky let.

Označení ze Stephensonova díla Snow Crash se v současnosti prosazuje mimo jiné ve spojení s virtuální a rozšířenou realitou, přičemž celá idea se začíná jevit skutečnější než kdykoli předtím.

Ale co to vlastně metaverse je?

Zjednodušeně řečeno, si lze metaverse představit jako samostatnou virtuální verzi vesmíru v celé jeho složitosti a rozmanitosti. Ten měl svým pojetím vždy návaznost na vzájemné propojení technických prostředků. A stejný princip v podobě technologií internetu dnes běžně používáme. Rozdíl je zde jen v rozsahu komplexnosti a prostředcích, jež ho uživateli zpřístupňují. Přestože se nabízí zamyšlení nad tím, zda vzdálenější budoucnost nepřinese v tomto ohledu nechtěné změny, není v držení nějakého státu, ani jej nevlastní jediná nadnárodní korporace.

Analogie s internetem

Pro osvětlení se právě analogie internetu, jako celosvětového nástroje umožňujícího širokou škálu činností, ať jsou jimi nakupování, sociální interakce na sítích, finanční služby nebo nepřeberné množství různých typů zábavy, zdá být ideálním příkladem. Prakticky vše, co existuje ve fyzickém světě, se nyní rovněž nachází na síti. A nakonec to bude platit i pro metaverse.

Možná si ještě vzpomenete na rané časy 90. let, kdy webové stránky měly omezenou grafiku, neonově zbarvené texty, jež se prapodivně posouvaly, díky čemuž bylo umění je vůbec přečíst, o stabilitě ani nemluvě. Nástupce je na tom o něco lépe, neboť může těžit z již vyvinutých technologií a vyhnout se některým nevhodným postupům, ale v zásadě se taktéž ocitá v počátcích svého rozvoje. Ten však bude s největší pravděpodobností stejně prudký, jako tomu bylo v případě internetu.

Odlišné pohledy na to, co metaverse znamená

Jediná a jednoduchá definice toho, co pojem představuje, neexistuje. V současné době se používá v mnoha různých kontextech a značně odlišnými způsoby. Většina lidí jej však vnímá jako virtuální místo, kde si lidé, společnosti nebo jiné subjekty mohou vytvářet své vlastní simulované světy, přičemž k přenesení do nich je využívána virtuální a rozšířená realita.

Důkazem odlišnosti pohledů je kupříkladu ten zastávaný generálním ředitelem společnosti Meta Markem Zuckerbergem, který pro změnu výraz chápe jako čas. „Spousta lidí si myslí, že metaverse je místem, ale jednou z definic je, že jde o dobu, kdy se v podstatě pohlcující digitální světy stanou primárním způsobem, jak žijeme a trávíme čas,“ řekl v rámci dvouhodinového interview s Lexem Fridmanem v únoru 2022.

Internet jako pojem také nebyl ve svých počátcích zcela jasně vymezen, ale nakonec se mezi lidmi ustálilo jeho obecné chápání. A totéž se časem stane i s metaversem.

Jaký má metaverse účel?

V ideální podobě by vývoj měl dojít k tomu, aby vše, co lze nyní dělat v reálném světě, mělo nakonec svůj virtuální protějšek. Účelem je pracovat v harmonii s našim každodenním fungováním, s cílem jej vylepšit. Scénář, kdy se digitální existence stává nahrazením reality, patří přinejmenším v nejbližší budoucnosti spíše do teoretické roviny. Momentálně má sice metaverse relativně úzký záběr, který vychází z technologických limitů, ale i tak se zde odehrává mnoho zajímavého, přičemž se to dotýká především následujících oblastí:

Gaming

V současné době lze počítat mezi nejpopulárnější sféru hry, které za pomoci VR dokáží nabídnout dechberoucí zážitky. Počítačové a konzolové tituly již dnes vytvářejí rozsáhlé vlastní světy, jež do značné míry ukazují, kam v tomto směru míří technologický pokrok a co od něj můžeme v budoucnu očekávat.

Nakupování

Metaverse poskytuje společnostem široký prostor jak pro rozšíření působnosti, tak co se týče nabídky virtuálních produktů. Ke vstupu do něj je tak láká možnost vydělat peníze nejen prostřednictvím marketingových pobídek a aktuálně se tímto směrem soustřeďuje velká část technologického vývoje. Cílem je předčit zážitek z nakupování, který může zákazník získat v reálném životě. Nic tak nebrání „vyrazit“ do obchodu s oblečením, kde si pomocí digitálního avatara s proporcemi vaší postavy detailně vyzkoušíte množství modelů, aniž byste byli nuceni opustit domov. Rovněž virtuální obchody se přesouvají z polohy představ ke skutečnému prožitku. Lze jimi procházet a přidávat zboží do košíku způsobem, který je přehlednější a rychlejší, než vypravíte-li se fyzicky na nákupy nebo současná zkušenost s naklikáním položek v e-shopu.

S výlohami v metaversu se již vytasily společnosti jako Gucci (přes The Sandbox), Ralph Lauren a Nike (přes Roblox) nebo Balenciaga a Moncler (přes Fortnite). Nejedná se sice o plně funkční obchody, přesto je však jejich cílem nabízet zde jak fyzické, tak pouze digitální artikly typu NFT, avatarů nebo virtuálního oblečení.

Výuka a školení

Ani zóně výuky a proškolování se metaverse nevyhýbá. Naopak v mnoha případech je schopen nabídnout jednodušší a bezpečnější cesty edukace – od vedení lékařů k tomu, jak provádět operace, až po nezbytnou instruktáž k bezpečnosti práce pro zaměstnance. Snadno si v něm procvičíte dovednosti první pomoci, poučíte se o ovládání složitých strojů nebo absolvujete nejrůznější kurzy propojeni s odborníky, za nimiž byste jinak museli cestovat na dlouhé vzdálenosti.

Vzdělávání

Mnoho odborníků je přesvědčeno, že budoucnost univerzitních učeben spočívá v metaversu, kde může každý získávat nejmodernější informace od nejlepších kapacit daného oboru z celého světa. Tomuto směřování nasvědčuje též stále se rozšiřující seznam akademických institucí, které tuto formu akceptují, stejně jako to v lednu 2022 učinila Stanfordova univerzita, když zahájila výuku pořádanou ve virtuálním prostředí, jíž se studenti účastní s náhlavními soupravami Oculus 2.

Práce na dálku

Myslíte si, že Zoom je pohodlný? Ale co kdybyste se mohli „objevit“ v zasedací místnosti a spolupracovat s kolegy – aniž byste opustili svůj obývák? Přihlédneme-li k tomu, že virtuální pracovní prostory jsou levnější i dostupnější, lze předpokládat, že se časem stanou všudypřítomnými.

Návštěvy lékaře

Samozřejmě, že jsou situace, kdy se přímému lidskému kontaktu nic nevyrovná, na druhou stranu by ale značnou část úkonů, díky kterým se dnes plní čekárny a nevyžadují fyzické vyšetření, bylo možné přesunout do metaversa. Sezení u psychoterapeuta, kontrola léků, některé konzultace nebo administrativní záležitosti, by se snadno mohly odehrávat ve virtuálních ordinacích.

Cestování

V metaversu si budeme moci prohlédnout muzea kdekoli na světě, projít se deštnými pralesy, aniž bychom poškodili divokou přírodu, nebo se dokonce vypravit do vesmíru prostřednictvím virtuálních cestovních portálů. Možnosti budou v tomto směru prakticky neomezené. Taktéž lidem, kteří jsou jakkoli pohybově omezeni, by tyto prožitky nebyly upřeny.

Společenské aktivity

Sociální interakce dostávají v metaversu další rozměr. Stačí se podívat, jak výrazně nás začaly po svém nástupu ovlivňovat platformy, jako je Facebook, Instagram, TikTok a mnoho dalších. Sdílení informací, obrázků a videí, ale také hraní skupinových her nebo chatování ve VR místnostech se tak dostane na zcela novou úroveň. Nejspíš neuběhne příliš mnoho času, než začneme běžně chodit na virtuální večírky i rande s potencionálními budoucími partnery.

Zábava

Metaverse již dnes není výhradní doménou her, ale stále více se prosazuje i pro další druhy zábavy. Například ve virtuálním kině se divákovi naskytuje mnohem lepší zážitek než u domácí televize. Simulovaný svět poctili pořádáním digitálních koncertů také velká jména jako Ariana Grande, The Chainsmokers nebo Travis Scott – kde se jejich návštěvníci dočkali výhledů, jež by jim v reálném životě nedokázal zprostředkovat ani ten nejdražší lístek v hledišti. To celé organizátoři ještě umocnili digitálními doplňky, což akce učinilo ještě více pohlcujícími.

Jakým způsobem je metaverse přístupný?

Chceme-li proniknout dovnitř, vyžaduje to kombinaci specializovaného hardwaru a softwaru. Obě tyto potřeby se mohou lišit v závislosti na požadované činnosti. Například k hraní většiny populárních VR her budete potřebovat headset a ovladače, přičemž cenový rozptyl je poměrně široký, špičkové sady vybavené množstvím kamer a smyslových výstupů se však mohou vyšplhat i nad hranici 100 000 Kč.

Na poli formování virtuálních světů i nástrojů k jejich zpřístupnění alespoň prozatím neexistuje žádná jednotná strategie, takže každá společnost vyvíjí vlastní platformu, náhlavní soupravy a další technologie. V současnosti mezi hlavní hráče patří Meta, NVIDIA, Epic Games, Microsoft, Apple, Decentraland, Roblox Corporation, Unity Software, The Sandbox, Amazon a další.

Je na místě říci, že části metaversa pronikají skrze rozšířenou realitu i do skutečného světa, a to nejčastěji prostřednictvím obrazovky telefonu a fotoaparátu. Stačí vzpomenout si na filtr Snapchatu, který vám na obličej nasadí lezoucí tarantuli, nebo populární hru Pokémon Go AR.

S ohledem na aktuální vývoj se v budoucnu jeví jako nejpravděpodobnější prostředek vstupu nějaká forma jednoduchých a lehkých brýlí, která bude uživatelům snadno dostupná, podobně jako je tomu nyní s chytrými telefony.

Jak metaverse funguje?

Principy, na kterých je založen, se skládají z různých technologií. Na jeho chodu se kromě virtuální reality podílí blockchain a web3 spolu s vyspělejšími postupy programového zpracování informací. Databáze blockchain nabízí způsob sdílení dat postavený na spojování částí na základě relevantnosti a zároveň zaručují přesnost i bezpečnost, pročež jste o nich díky těmto vlastnostem nejspíš slyšeli v souvislosti s kryptoměnami. Blockchain představuje stavební kameny pro Web3, nejnovější iteraci internetu, která se zase stává rámcem pro rozšířenou realitu. A konečně virtuální realita využívá tyto technologie a za jejich přispění simuluje vybraný zážitek.

Metaverse – existující příklady

Metaverse je již všude kolem nás, pokud víme, kde hledat. Jmenovat lze třeba velmi populární počítačovou hru Second Life, která simuluje skutečný život, čímž do jeho konceptu skvěle zapadá. Neméně velké oblíbenosti zejména u mladé generace se ve virtuální sféře těší i další, jako Fortnite, Minecraft či Roblox. Podle některých odhadů se k nim denně přihlásí téměř 100 milionů lidí. Pátrání i střílečky z pohledu první osoby se zde stávají ještě realističtějšími, pročež je snadné nechat se tak věrnou a intenzivní zkušeností vtáhnout.

Dalším příkladem může být sociální platforma Meta Horizons, která by se dala nazvat něčím jako Facebookem na steroidech. Ta usiluje o to, stát se univerzálním prostředkem pro vzájemnou digitální interakci, setkávání, komunikaci i zábavu.

Postupné prolínání našeho skutečného světa s tím virtuálním můžeme sledovat takřka na každém kroku, i když prožitek nemusí vždy být tak intenzivní, jako když si člověk nasadí headset. Dokonce i používání aplikace pro pozorování hvězd nebo filtru pro změnu hlasu na telefonu je takovým malým zapojením se do metaversa.

Je metaverse bezpečný?

Pokud vnímáte internet, jako místo, jehož bezpečnostní úskalí vás z hlediska jejich typů nevyvádí z míry, pak je na tom metaverse kromě několika specifik velmi podobně. Jen jsou potencionální hrozby, které mohou uživatele trápit, virtuální realitou umocněny. Působí-li prostředí skutečnějším dojmem, může se pro někoho stát o to jednodušším vás podvést nebo zmanipulovat k něčemu, co ve výsledku přinese prospěch jen a jen jemu.

Ochrana osobních údajů

Zmíněná technologie blockchain představuje mnohem bezpečnější způsob sdílení informací, jež klade větší důraz na soukromí. To ovšem neznamená, že nemá své chyby. Kromě toho se zákony týkající se ochrany osobních údajů mění a ohledně těchto práv v metaverzu existuje značné množství otázek.

Vliv na zdraví

Virtuální realita má silný vliv na náš mozek. To logicky vyvolává určité obavy o fyzické a duševní zdraví. Někteří lidé se setkávají s bolestmi hlavy, svalů, závratěmi a problémy se zrakem. Navíc ti, kteří jsou ponořeni do digitálního světa, tak často činí na úkor pohybu, dýchání čerstvého vzduchu a fyzického kontaktu s ostatními. S rozšířením se jistě dočkáme komplexnějších studií a vědeckých doporučení.

Méně nápadná rizika jsou psychického rázu. Jelikož VR poskytuje mnohem realističtější zkušenost než kupříkladu sledování něčeho na obrazovce počítače, jsou emocionální a duševní dopady intenzivnější.

Kdy dojde k rozšíření metaverse?

Metaverse již není jen teorií, ale je tu s námi v mnoha praktických podobách. V příštích pěti až deseti letech lze však očekávat jeho masivnější rozšíření v nejrůznějších oblastech, pročež se nakonec stane běžnou součástí našich životů. Nositelná zařízení, jako jsou náhlavní soupravy, budou pohodlná, přenosná i výrazně výkonnější a v kombinaci se softwarem posunou zážitek do roviny, jež bude takřka k nerozeznání od reality.

To bude mít ve výsledku obrovský dopad na to, jak lidé pracují, kdy fyzická přítomnost bude mít mnohem menší význam, jak se baví i stýkají – být přítomen jako hologram na narozeninové oslavě bude mnohem lepší než videochat, a hlavně, jak konzumují informace se všemi výhodami i neduhy, které k tomu patří.

Budoucnost je teď

Stejně jako se v minulosti internet postupně rozrůstal a začal nabízet ve své době zcela nové příležitosti, rovněž metaverse přinese nové naděje a možnosti, ale v mnohem větším měřítku. Například virtuální nemovitosti jsou už dnes velkým byznysem. Na Decentralandu se před necelým rokem malý virtuální pozemek prodával za 1 000 dolarů a dnes tato „půda“ stojí 13 000 dolarů.

Dalo by se říci, že z technologického pohledu žijeme ve vzrušující době, neboť směřování vývoje naznačuje, že nejspíš budeme brzy svědky revoluce, jejíž důsledky si zatím v plném rozsahu ani nedokážeme představit.