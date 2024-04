Apple chce kvůli iOS 18 spolupracovat s nejznámější AI firmou světa!

Již za pár týdnů nás čeká oznámení iOS 18. O konkrétních novinkách se zatím pouze spekuluje. Nicméně ve velkém se čeká, že Apple bude do operačního systému pro iPhony integrovat umělou inteligenci. Jablečný gigant za tímto účelem jednal například s Googlem a jeho Gemini. Začátkem roku se ale objevily spekulace, že Apple testuje na iOS 18 funkce ChatGPT od společnosti OpenAI coby v současnosti nejznámější AI firmou světa, což znělo rozhodně zajímavě. Nicméně šlo jen o testování a velice nic nenasvědčovalo tomu, že by si společnosti měly „plácnout“. Nyní ale Bloomberg tvrdí, že Apple s OpenAI skutečně jedná a má v úmyslu v některých svých funkcích v iOS 18 ChatGPT využívat.

Mark Gurman tvrdí, že technologie OpenAI by měla být ukázána v chatbotu, který bude spolu s iOS 18 představen. Je otázkou, zda tento chatbot nahradí Siri, nebo bude fungovat separátně i se stávajícím hlasovým asistentem. Pokud se tedy v iOS 18 setkáme s funkcemi ChatGPT, mohlo by být využití skutečně košaté. Též je jasné, že Apple by OpenAI za tuto možnost dost slušně zaplatil. Stále mají probíhat jednání s Googlem, neboť vysoká cenovka za licenci je něco, co by Apple mohlo odradit. Apple má v tomto duchu rovněž jednat s Baido, a to kvůli čínským uživatelům. Ať už to dopadne jakkoliv, moudřejší budeme po WWDC.