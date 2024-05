Testujeme nový iPad Air 2024 a zde jsou naše první dojmy!

První letošní Apple Keynote přinesla odhalení dvojice nových iPadů ve formě modelů Air a Pro. A ačkoliv byl hřebem večera přirozeně iPad Pro, který dorazil s mírně pozměněným designem, extrémně tenkým tělem a čipem M4, ani iPady Air nezůstaly zahanbené. Vůbec poprvé v historii totiž představil Apple řadu Air ve dvou velikostech a to konkrétně 11″ a 13″. Co se pak týče ostatních technických specifikací, splnilo se zhruba to, co jsme čekali. Přišla relativně malá hardwarová evoluce, dle čehož je i jasné, na jakou sortu uživatelů iPad Air cílí. Půjde především o konzumenty obsahu, studenty a ne příliš náročné uživatele. Ovšem zde je na místě udělat poznámku, že v tomto stroji tepe čip Apple M2, který je stále velice výkonný a uděláte s ním skutečně ledacos. A jelikož nám dorazil do redakce na otestování 13″ model, nezbývá nic jiného než si říci, jak na člověka tato novinka po chvíli používání zapůsobí.

Sbohem, nabíjecí adaptére

Rozbalování nových produktů je zřejmě pro každého vždy velmi příjemnou záležitostí. Po strhnutí nálepek na obalu vyděláte iPad zabalený ve fólii. Jakmile u něj přidržíte po zapnutí iPhone, vše se samo nastaví. Navolíte jazyk, Touch ID a iPad můžete vesele používat. V balení pak kromě iPadu Air naleznete návody a nabíjecí pletený kabel. Nabíjecí adaptér v balení chybí, o čemž však víme už od Keynote, po které byl obsah balení odhalen přímo na webu Applu.

První kroky s iPadem Air 2024

Musím říci, že ačkoliv jsem několik iPadů recenzoval, spíš než že bych byl na konci recenze vždy odhodlán ke koupi po každé recenzi se stále více zjišťuji, že nejsem úplně cílovou skupinou tohoto zařízení. Používání iPadu se u mě omezuje pouze na konzumaci internetu, videostreamovacích služeb, sociálních sítí a hraní her. Jakmile mi nějaký ten iPad dorazí, vždy stáhnu CoD: Mobile, Genshin Impact a další hry, abych vyzkoušel, co v zařízení výkonnostně vlastně dřímá. A díky čipu Apple Silicon, konkrétně Apple M2, mě tentokrát čeká i testování AAA titulu v podobě Resident Evilu. Přece jen Apple M2 si s takovým titulem obstojně na 30 fps poradí.

A proč to vše píšu? Protože když se mi tentokrát dostala do ruky 13″ varianta, která byla doposud dostupná jen v řadě Pro, jenž pro mě osobně nedává vzhledem ke stylu používání iPadu absolutně smysl, jsem moc zvědavý na to, zda si mě tentokrát iPad skutečně nezíská. Přeci jen, konzumovat internetový obsah, sjíždět streamovací služby či hrát hry na parádních 13″ displeje už stojí opravdu za to. Tedy, alespoň po prvních chvílích používání. Nechvalme ale dne před večerem.

Po prvních desítkách minut s iPadem Air 13″ v rukou ale musím říci, že se jedná o skutečně velmi sympatické zařízení, které dokáže zaujmout zejména obří zobrazovací plochou, na kterou se dívá zkrátka hezky. Hodnotit svižnost tohoto iPadu pak snad ani nemá smysl, jelikož je asi každému jasné, že díky čipu M2 se vlastně není příliš o čem bavit. Vždyť se jedná o čip, který byl ještě relativně nedávno primárním srdcem MacBooků Air. Na rychlost iPadu si tedy po prvních pár desítkách minut stěžovat nemůžu. Coby recenzent, který doposud testoval primárně 11″ iPady, si ale musím v dalších dnech zvyknout na to, jak velký 13″ model vlastně je. A teď nemám na mysli hmotnost, ale skutečně velikost nebo přesněji úhlopříčku displeje.

Pamatuji si, jako by to bylo včera, když jsem testoval poslední generaci iPadu Air či iPad 10, přičemž tato zařízení si byla svou úhlopříčkou velmi blízká. Když se mi tedy nyní dostává do rukou 13″ model, zažívám s trochou nadsázky „mírný šok“, protože si člověk musí zvykat jednak na to, že jej drží zkrátka trochu jinak, ale i trochu jinak jej ovládá, konzumuje obsah z jeho displeje a tak podobně. Popravdě, samotnému se mi pro popis hledají slova, ale nebojím se říci, že ač je iPad Air jako takový mnoha z nás dobře známý produkt, 13″ varianta jej vykresluje ve zcela novém světle.

Stará známá klasika … bohužel i se starými známými neduhy

Po stránce designu žádné velké zázraky nečekejte. Je tady tedy opět stejný design a s ním i bohužel stejné neduhy. Displej je zapatlaný prakticky okamžitě, takže jakýkoliv upgrade oleofobní vrstvy se evidentně nekonal, a dokonce nechybí ani vrzající hlavní tlačítko s integrovaným Touch ID, na které si mnozí uživatelé stěžovali u předešlých generací. Ani tyto stížnosti však evidentně Apple nepřesvědčily k tomu, aby s tlačítkem něco provedl, což je za mě docela škoda. Jinak je ale provedení opět velice příjemné jak na pohled, tak i na dotek. Slušný je i zvukový projev, o který se starají dva reproduktory a celkem čtyři průduchy. První pocity z nového iPadu Air jsou tedy veskrze pozitivní. Ale s verdikty nepředbíhejme.

