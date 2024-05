Testujeme sluchátka Beats Solo 4 a zde jsou naše první dojmy

Včera večer jsem si s vámi rozbalili zbrusu nová Apple sluchátka Beats Solo 4 a dnes přišel čas na to, abych vám pověděl, jaký dojem tato žhavá novinka po pár hodinách používání na člověka dokáže udělat. Své první dojmy zveřejňuji záměrně s určitým časovým odstupem od unboxingu, protože jsem si potřeboval sluchátka trochu „osahat“ a taktéž si přes ně přehrát vícero typů zvuků. Komplexnější hodnocení nicméně samozřejmě dorazí až v recenzi plánované na příští víkend.

Ačkoliv jsem spárovací proces s iPhonem již částečně „nakousnul“ včera, na moment se k němu vrátím i dnes i se screenshoty. To proto, že ve spojení s iPhonem 15 Pro, se kterým sluchátka testuji, se jedná doslova a do písmene o technologický koncert. Za svou redaktorskou kariéru na Letem světem Applem jsem s iPhonem propojil již nespočet sluchátek, AirPods a Beats nevyjímaje, ale rychlost, s jakou se dokázaly nové Beats Solo 4 k iPhonu 15 Pro „chytit“ byla opravdu skvělá. Nejnovější čipové sady v kombinaci s novými Bluetooth standardy zkrátka dělají divy a je super, že i na takovýchto drobnostech člověk vidí v horizontu několika let velký krok kupředu.

Co se týče zpracování a designu, přiznám se, že jsem Beats Solo 3 – tedy předchůdce nyní testovaného modelu – držel v ruce již poměrně dávno a tak jsem vcelku pozapomněl na to, o jak drobná sluchátka se to vlastně jedná. Z produktových fotografií Applu by člověk řekl, že se bude jednat o pořádné „mamlasy“ které budou na hlavě působit velmi výrazně, ale opak je pravdou. Sluchátka jsou totiž jednak docela malá a jednak díky použití plastové konstrukce i velmi lehká. Velmi příjemně poddajný je i náhlavní most spojující oba náušníky, stejně jako měkké polstrování kolem uší. Zpracování jako takové pak nelze dle očekávání hodnotit jinak než jako extrémně zdařilé. Holt, je vidět, že Beats spadá již nějakou dobu pod Apple, který si na kvalitu výroby potrpí.

Nejdůležitější je na sluchátkách samozřejmě zvuk a ten mi alespoň po prvních pár hodinách s Beats Solo 4 na uších přijde jako velmi zdařilý. Celkově totiž působí velmi živě, přirozeně a příjemně. Není nikterak přebasovaný, avšak na druhou stranu se není třeba bát, že by basy slyšet nebyly. Hloubky a výšky zvládají sluchátka taky bravurně – tedy samozřejmě s ohledem na svou cenovku. Já si zatím sluchátka zkoušel z pohodlí domova a zahrady s mými oblíbenými playlisty na Spotify, které zahrnují jak rap, tak taneční hudbu, rock a electro swing. Je tedy určitě třeba si zkusit poslechnout více žánrů ve více typech prostředí. Počítám tedy například s tím, že je vytáhnu do MHD a vyzkouším tak, jak moc dobře pasivně tlumí okolní hluk, či si s nimi půjdu zaběhat.

Po prvních pár hodinách testování ale musím říci, že na mě působí Beats Solo 4 opravdu velmi příjemným dojmem a o to zvědavější jsem na to, jak zabodují v komplexnějším testu přehrávání hudby, ale třeba i jak na tom budou z hlediska výdrže, která má být jednou z jejich hlavních zbraní. Takto „na první dobrou“ mi ale přijdou opravdu fajn.

