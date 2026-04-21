Zavřít reklamu

Tim Cook končí v čele Apple, nastupuje John Ternus

Vše o Apple
J. Jiří Filip
0

Apple má před sebou jednu z největších změn posledních let. Po více než dekádě v čele společnosti se totiž Tim Cook rozhodl odstoupit z pozice CEO a předat otěže dál. Jeho nástupcem se má stát současný šéf hardwarového inženýrství John Ternus, který firmu oficiálně převezme od 1. září 2026. Jinými slovy, iPhony 18 Pro a vůbec první ohebný iPhone tak představí velmi pravděpodobně právě Ternus. 

Cook ale z Applu nemizí. Do konce léta zůstane CEO a následně se přesune do role výkonného předsedy představenstva. V ní se má dál podílet na strategii firmy a řešit mimo jiné vztahy s regulátory a vládami po celém světě. Apple si ho tedy nechává po ruce, jen už nebude tím, kdo stojí každý den v první linii.

Vstoupit do galerie

Celá změna přitom nepůsobí jako žádné překvapení na poslední chvíli. Apple sám v tiskové zprávě, kterou novinku oznámil, uvádí, že jde o dlouhodobě plánovaný krok v rámci nástupnictví, který schválila správní rada v čele s Arthur Levinson. Ten se mimochodem nově přesune do role hlavního nezávislého ředitele. Slova Applu přitom přímo korespondují s úniky z předešlých měsíců, které ve velkém naznačovaly, že Cook letos jako CEO skončí a nahradí jej právě Ternus. 

Zajímavější než samotný odchod Cooka je ale jméno jeho nástupce. John Ternus totiž patří mezi klíčové postavy Applu posledních let. Ve firmě působí přes 20 let a zásadně se podílel na vývoji iPhonů, iPadů i Maců. Jinými slovy, jde o člověka, který má produkty Applu doslova v DNA a možná i proto se začíná čím dál víc šuškat o tom, že Apple pod jeho vedením může znovu víc „ztechnologičtět“ a vrátit se blíž ke kořenům, které definoval Steve Jobs.

Apple John Ternus Tim Cook Full Bleed Image.jpg.xlarge 2x

Cook svůj odchod komentoval poměrně emotivně a označil vedení Applu za největší privilegium svého života. Zároveň dal jasně najevo, že Ternus je podle něj tím pravým člověkem, který má firmu posunout dál. A Ternus? Ten mluví o obrovské pokoře, ale i o ambici pokračovat v misi Applu a dál měnit způsob, jakým lidé komunikují s technologiemi.

Co to znamená v praxi, ukáže až čas. Jedno je ale jisté už teď. Apple právě otevírá novou kapitolu, která může být klidně stejně zásadní jako ta, která začala odchodem Steve Jobs a nástupem Cooka. Jaká máte od změny očekávání? My upřímně docela velká, protože se Ternus v minulosti profiloval jako někdo, kdo se nebojí změn. Dost možná nás tedy čekají roky zajímavých inovací. 

Apple produkty lze zakoupit či pronajmout na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze

.