Michael Spindler: CEO Applu, který se snažil zabrzdit vlak jedoucí do propasti

Michael Scott, Mike Markkula i John Sculley– ti všichni již Apple opustili a společnost s obratem více než 8 miliard dolarů ročně hledala v roce 1993 náhradu za právě vyhozeného Johna Sculleyho. Ten opustil Apple po deseti letech vládnutí v době, kdy se mu přestalo dařit kvůli cenové válce, jenž vládla na poli osobních počítačů. Z počítačů se stávaly čím dál tím dostupnější produkty a výrobci tlačili na masové prodeje, díky čemuž sráželi cenu níž a niž a pro Apple bylo velmi složité konkurovat. Sculley byl vyhozen z Applu v roce 1993 a na jeho místo nastoupil německý rodák Michael Spindler, kterého do Applu přivedl v roce 1980 Mike Markkula coby ředitele evropské divize Applu.

Po 13 letech ve službách Applu se Michael Spindler stal nejmocnějším mužem v Applu a před jeho jménem se objevily tři vzácná písmenka CEO. Tím, že se Spindler ocitl v pozici CEO v ne zrovna jednoduché době, musel začít okamžitě konat a tak téměř okamžitě po svém nástupu prosadil radikální reorganizaci celé společnosti. Ta mimo jiné zahrnovala zrušení více než 2500 pracovních míst. Applu docházela hotovost a ostatní výrobci čím dál tím víc tlačili s cenou dolů tak, že pro Apple bylo těžší a těžší přimět zákazníky, aby kupovaly jeho produkty. Namísto seskupování celého vývoje produktů do jedné divize se Spindler rozhodl seskupit vývoj dle jednotlivých produktů. Jednotlivé divize měly v podstatě do jisté míry autonomii a mohly prosazovat vlastní marketing ke svým produktům. To se ukázalo jako skvělý krok a Applu se začalo alespoň částečně dařit konkurovat ostatním prodejcům tlačícím s cenami níž a níž.

Spindler však musel šetřit a tak kromě již zmíněného propuštění 2500 zaměstnanců taktéž zmrazil platy vedoucích zaměstnanců Applu, omezil výdaje na výzkum a vývoj a ukončil několik nákladných projektů. Spindlerovi se dařilo šetřit a rozhodnutí která udělal byla nevyhnutelní. Povedlo se mu i pár úspěchů jako představení PowerPC, ovšem zažil také selhání a to v podobě operačního systému Newton pro kapesní počítače a operačního systému Copland, který byl představen spolu s PowerPC v roce 1994 jako systém nové generace. Ani jeden systém se však neujal. Bohužel, i přes veškerou snahu Spindlera, který raději než aby si užíval slávu, kterou s sebou přinášela pozice CEO Applu, pracoval, se ukázalo že to jde se společností s nakousnutým jablkem v logu z kopce. Valná hromada nakonec Spindlera v roce 1996 nahradila novým CEO, který si vybudoval pověst muže, jenž byl v čele Applu po nějkratší dobu ze všech.