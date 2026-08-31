Končí Tim Cook, nenápadný manager, který se stal rockovou hvězdou

Když se v roce 1997 vrátil Steve Jobs do Applu a zachránil jej před krachem, řídil prakticky celou společnost sám a na nějaký dělený management se příliš nespoléhal, protože ten, který tam byl, byl také tím, který stál za problémy Applu vedoucími až do situace, kdy mu chybělo pár měsíců do krachu. Jobs tak potřeboval najít zcela nový tým. Jednou z oblastí, pro kterou hledal nového člověka, byl takzvaný provozní ředitel, což je jedna z nejdůležitějších pozic v celé společnosti. Když Steve Jobs řekl, že budeme vyrábět iMac, musel provozní ředitel spolu se svým týmem navrhnout, kdo ho vyrobí, kde ho vyrobí, kolik jich vyrobí, jak velké budou zásoby a jak je dostanou co nejlevněji a nejrychleji do obchodů po celém světě. Na tuto extrémně důležitou pozici najal Steve Jobs muže, který pracoval 12 let pro IBM a následně pro společnost Compaq a jeho jméno dnes zná celý svět. Byl to právě Tim Cook, který se měl starat o to, aby se Jobsovy vize a plány realizovaly.
Právě proto, že musel být Jobs s tímto člověkem neustále v kontaktu a byl v podstatě jeho pravou rukou, hledal Jobs člověka, se kterým si bude rozumět nejen jako s manažerem, ale také po lidské stránce. Tim Cook se mu tehdy zdál jako nejlepší volba a již po prvních měsících si skvěle sedli a začali být více než kolegové – přátelé. Tim Cook přišel do Applu jen rok po Jobsově návratu, tedy v roce 1998, a je tak zodpovědný za celou novodobou éru Applu. To, že v té době nebyl prakticky vidět, neznamená, že byl nedůležitý, právě naopak. Byl to člověk, bez kterého by Apple prakticky nemohl existovat a Jobs by se nemohl soustředit na to, co mu šlo nejlépe, na své vize.
Získat Cooka však nebylo snadné. Tim moc dobře věděl, v jaké pozici v té době Apple byl a v jaké pozici byl tehdy Compaq. Společnosti byly zcela nesrovnatelné a zatímco se na první pohled zdálo, že v Compaqu bude mít pohodlnou židli úspěšného manažera, v Applu bude muset žehlit problém za problémem. Apple kontaktoval Tima Cooka několikrát a on vždy odmítl. Jednou mu však zavolali a zeptali se, zda by nesouhlasil alespoň se schůzkou se Stevem Jobsem. Protože byl Steve v té době v Silicon Valley pojem, Cook souhlasil a během neformální sobotní procházky stačilo pár minut, aby Cook začal toužit po práci pro Apple. Nebylo v tom nic racionálního, ale Jobs jej dokázal nadchnout stejně tak, jako byl nadšený on sám. Tim Cook se tak stal v roce 1998 oficiálně Apple Senior Vice President for Worldwide Operations.
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Tim Cook začal dramaticky měnit způsob, jakým Apple vyráběl, distribuoval a skladoval své produkty. Právě v tom se totiž skrývaly miliardy dolarů, které šlo buď ušetřit, nebo použít mnohem efektivněji. Překopal kompletně veškerou distribuci, výrobu a skladování tak, aby se cesta od myšlenky Steva Jobse na pulty obchodů stala co nejefektivnější a nejlevnější. Apple postupně omezoval vlastní výrobu, využíval externí výrobní partnery, snižoval zásoby a budoval extrémně efektivní dodavatelský řetězec. Tohle je důležité i kvůli pozdějším produktům. Bez schopnosti vyrábět obrovská množství iPodů, iPhonů a dalších zařízení by Jobsova produktová strategie nemohla fungovat v takovém měřítku. Když Steve Jobs viděl, co vše Tim Cook dokázal a jak vlastně díky němu může realizovat své sny a vize, stali se přáteli a z Cooka se stala jeho pravá ruka. Tim Cook, který začínal na pozici Senior Vice President of Worldwide Operations, následně vystřídal další zajímavé pozice:
- 1998 Senior Vice President of Worldwide Operations
- 2002 Executive Vice President of Worldwide Sales and Operations
- 2004 vedoucí Macintosh Division
- 2005 COO
- 2011 CEO
Když v roce 2011 Steve Jobs musel odejít na zdravotní dovolenou, začalo být jasné, že tím, kdo jej nahradí, bude právě Tim Cook. Ten jej do té doby již několikrát zastupoval, ovšem tentokrát to bylo jiné a všichni tak nějak tušili, že po dvanácti letech po Jobsově boku to bude právě Tim Cook, který jej nahradí ve vedení Applu v momentě, na který celý svět vzpomíná se smutkem v očích. 24. srpna 2011 Steve Jobs rezignoval ze zdravotních důvodů na pozici CEO Applu a v ten stejný moment se Tim Cook stal CEO Applu. O novém CEO rozhodlo představenstvo, ovšem Steve Jobs výslovně doporučil ve svém rezignačním dopise, aby se jím stal právě Tim Cook.
Pár týdnů poté, co se Tim Cook stal novým CEO Applu, zemřel Steve Jobs a Tim se najednou nemohl spoléhat na svého mentora a přítele a musel se ujmout vlády nad Applem sám. V té době byl Apple již v podstatě společností, jakou známe dnes, která vydělávala miliardy dolarů, prodávala nejoblíbenější produkty na světě, jako je iPod, iPhone, MacBook nebo Mac, a na Timovi bylo ji posunout zase o krok vpřed. Za patnáct let vedení možná podle mnohých nedostal na světlo světa dostatek nových produktů a neměl vize, které měl Jobs, ovšem to, co udělal z Applu, je něco, co navždy vstoupí do dějin podnikání. Tim Cook udělal z Applu stroj na peníze, a když se bavíme o penězích, udělal z něj stroj na stovky miliard dolarů zisku ročně. Daleko víc optimalizoval celý ekosystém, navázal na skvělé produkty služby, za které lidé platí a Apple na nich v současné době vydělává víc než na samotných produktech.
Z nenápadného manažera, který řešil problémy kdesi v hlubinách Applu, o kterých běžný smrtelník nemá ani ponětí, se stal muž, který byl najednou vidět, a tím, jak rostl Apple, musel být vidět víc a víc. V posledních letech se pak z Tima Cooka stala bez nadsázky doslova rocková hvězda a tam, kde se objevil, jej obklopili fotografové stejně jako nějakou jinou světovou celebritu. Jeho často až plaché chování se stalo součástí jeho charismatu. To, jak vystupoval v posledních letech Tim Cook, je prezentací nejen jeho samotného, ale také toho, jak vnímáme samotný Apple. Společnost, která si na nic nehraje, která prostě mění svět a dělá to s úsměvem na rtech a vlídností. A samozřejmě, že jde, vždy šlo a vždy půjde o peníze, ale tím se netají ani Tim Cook, ani samotný Apple. Nezbývá než poděkovat za neuvěřitelných 15 let, kdy Tim Cook ukázal celému světu, že navázat na odkaz velikána typu Steve Jobs nejenže je možné, ale lze na něj navázat stylem, který si nikdo neuměl ani představit. Musím přiznat, že já osobně píšu tyto řádky se slzami v očích, protože Tim Cook byl člověk, který se mi navždy vryl do paměti, a děkuju za to, že jsem se s ním mohl osobně setkat.