Před 15 lety představil Steve Jobs první iPad a definoval jím svět tabletů

Je to již neuvěřitelných patnáct let od okamžiku, kdy Steve Jobs, zakladatel a tehdejší ředitel společnosti Apple, vstoupil na pódium Yerba Buena Center for the Arts v San Franciscu a představil světu první generaci iPadu. Stalo se tak totiž konkrétně 27. ledna 2010. Tento okamžik se navždy zapsal do dějin technologií a změnil způsob, jakým přistupujeme k digitálnímu obsahu.

Revoluce v pojetí osobní elektroniky

Steve Jobs tehdy popsal iPad jako zařízení, které se nachází na půlcestě mezi smartphonem a notebookem. Nabídl větší displej než iPhone, avšak bez složitosti klasických notebooků. „Je to kouzelné a revoluční zařízení za neuvěřitelnou cenu,“ prohlásil Jobs při odhalování iPadu. Záhy se ukázalo, že měl pravdu – první generace iPadu položila základy trhu s tablety, který od té doby neustále roste.

Technické specifikace prvního iPadu

První iPad byl vybaven 9,7palcovým LED displejem s rozlišením 1024 × 768 pixelů, procesorem Apple A4, který tehdy nabízel solidní výkon, a baterií s výdrží až 10 hodin. Operační systém iPhone OS 3.2 (předchůdce dnešního iPadOS) byl optimalizován pro dotykové ovládání a přístup k aplikacím. Cena začínala na 499 dolarech, což bylo ve srovnání s ostatními zařízeními na trhu poměrně příznivé.

Přijetí veřejností a kritika

Přestože se první iPad setkal s nadšeným přijetím, nechyběla ani kritika. Někteří jej označovali za „pouze větší iPhone“, jiní zpochybňovali jeho užitečnost v porovnání s notebooky. Avšak jakmile se začaly objevovat aplikace využívající větší displej iPadu, začalo být jasné, že jde o zařízení, které má potenciál změnit způsob, jak pracujeme, učíme se nebo se bavíme.

Vliv na dnešní svět

Od roku 2010 Apple představil mnoho generací iPadů, které přinášely vylepšené displeje, větší výkon a inovace jako podpora Apple Pencil nebo klávesnic. iPad se stal nejen nástrojem pro konzumaci obsahu, ale také výkonným pracovním zařízením, které si oblíbili kreativci, studenti i profesionálové. Z pohledu konkurence inspiroval řadu výrobců k vývoji vlastních tabletů, čímž vytvořil zcela nový segment trhu.

Vzpomínka na vizi Steva Jobse

Steve Jobs tehdy představil iPad jako zařízení, které přináší radost z používání a snadný přístup k informacím. Dnes, patnáct let po jeho premiéře, je jasné, že jeho vize byla nejen správná, ale i nadčasová. iPad nejenže definoval svět tabletů, ale stal se také symbolem toho, jak technologie může být intuitivní, dostupná a užitečná pro každý den.