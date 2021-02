Odhalil přední výrobce příslušenství termín představení lokalizátoru AirTag?

Že Apple pracuje na vlastním lokalizátoru s názvem AirTag není žádným tajemstvím již více než rok. Ačkoliv o tomto produktu víme již mnohé, nad termínem jeho představení visí v současnosti stále otazníky, které se navíc ne a ne rozplynout – ba právě naopak. Obecně se totiž doposud počítalo s tím, že se AirTag představí už v průběhu jara, avšak přední výrobce příslušenství Spigen to vidí zcela jinak.

Mnozí výrobci příslušenství v čele právě se Spigenem se již na příchod AirTagu připravují a to konkrétně výrobou příslušenství, které pro něj budou jablíčkáři potřebovat. To si mohou dovolit zejména díky svým velmi dobře informovaným zdrojům, které jim jsou schopné dodat detailní informace o produktech ještě před jejich představením, což jim umožňuje spustit jejich výrobu. Právě to je pak svým způsobem zárukou důvěryhodnosti zdroje, jelikož samozřejmě platí, že kdyby nebyly informace prakticky jisté, do výroby by se výrobce jen stěží pustil, jelikož by riskoval své peníze. A právě tyto zdroje nyní Spigenu dle všeho řekly, že AirTagy dorazí až v říjnu letošního roku – tedy za velmi dlouhou dobu. Vyplývá to alespoň z načasování prodeje jednoho z příslušenství pro ně, které bylo zalistováno na jeho eshopu.

Ačkoliv byl produkt z eshopu již stažen, pozornosti některých jablíčkářů neunikl, díky čemuž se tak začalo okamžitě ve světě Applu spekulovat nad tím, zda nemá kalifornský gigant přeci jen v plánu svou produktovou novinku ukázat až s novou generaci jeho iPhonů, která by ji mohla být schopná využít ještě lépe než ta současná. Kde je pravda je však v tuto chvíli prakticky nemožné říci.