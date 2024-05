Apple představil zbrusu novou Apple Pencil Pro!

Apple je svým způsobem rozhodně kouzelná firma. Zatím co například Magic Mouse se nepodařilo aktualizovat už neuvěřitelných 15 let, stylus Apple Pencil se dnes dočkává již čtvrté aktualizace. Apple uvedl 11. 11. 2015 první generaci Apple Pencil, 7. 11. 2018 2. generaci a 1. 11. 2023 třetí generaci, dnes poněkud netradičně nikoli v listopadu, ale začátkem května přichází čtvrtá generace Apple Pencil. Sám Apple během precentace zmínil, že je tužka zcela nová a kompletně přepracovaná a posouvá zkušenosti s používáním Apple Pencil na zcela novou úroveň.

Nový senzor dokáže lépe detekovat jakýkoli pohyb a dokáže zaznamenat stisknutí tužky nad povrchem iPadu. To pak vyvolá menu, ve které msi vyberete nástroje se kterým chcete používat bez nutnosti dostknout se povrchu displeje. Stejně tak lze iPad ovládat otáčením tužky kolem své osy nad povrchem displeje, díky čemuž přepínáte mezi jednotlivými nástroji. To ocenil například autor aplikace ProCreate, který během prezentace uvedl, jak snadné je vidět přesná místa, kde budete s tužkou pracovat díky tomu, že můžete malovat aniž byste se dotýkali povrhu. Můžete také chytit nějaký předmět na displeji a pohybovat s ním a až následně jej umístit do prostoru tím, že se dotknete displeje. Vše je tak mnohem přehlednější, protože vidíte povrch pod samotnou tužkou, kterou mžůete mít zvedlou nad displejem a přesto s displejem pracovat.

Tužka se nabíjí bezdrátově tím, že ji pomocí magnetu připnete na vrchní stranu iPadu. Apple Pencil Pro je kompatibilní s iPad Pro a iPad Air a její cena je pouze 129$, což je upřímně řečeno opravdu neuvěřitelně zajímavá cena v porovnání s tím, za kolik se dnes prodává stávající Apple Pencil. K dispozici bude příští týden.