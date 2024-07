Dyson představil nová sluchátka, svou výdrží zadupou AirPods Max do země

Ačkoliv si mnozí z nás spojují společnost Dyson zejména s prvotřídními vysavači, pravdou je, že se již nějakou dobu snaží prosadit v audio světě. Pomoci mu v tom mají i nová sluchátka OneTrac, která se světu ukázala před pár hodinami a která mají přitom rozhodně čím zaujmout.

Sluchátka Dyson OnTrac stojí 499,99 dolarů a jsou navržena v modulárním designu, který umožňuje vyměnit náušníky a vnější kryty a to až do více než 2000 potenciálních barevných kombinací. Vzhledem k cenovce a taktéž tomu, že se jedná o klasická náhlavní sluchátka, nechybí sluchátkům samozřejmě aktivní potlačení okolního hluku. To by mělo být opravdu prvotřídní díky osmimirofonovému systému, který vzorkuje vnější hluk 384 000x za sekundu ve snaze potlačit okolní hluk co možná nejkvalitněji a nejpřirozeněji. I díky tomu by tak měla být sluchátka schopna „vyblokovat“ až 40 decibelů.

Jednou z nejzajímavějších vlastností těchto sluchátek je bezesporu jejich prvotřídní výdrž baterie. Výrobce slibuje 55 hodin nepřetržitého poslechu při zapnutém ANC, což je téměř trojnásobek toho, co nabízí AirPods Max. U těch totiž Apple slibuje „jen“ 20 hodin, což není žádná sláva. Dyson těchto úchvatných hodnot dosahuje zejména díky speciálním vysokokapacitním bateriím umístěným v hlavovém pásku, které pomáhají nejen s výdrží, ale taktéž s parádním rozložením hmotnosti při nošení. Pokud vás pak zajímá nabíjení, to se provádí přes USB-C s tím, že do plna nabijete sluchátka za 2,5 hodiny.

Zvuk zajišťují 40mm měniče reprodukující frekvenci od 6 Hz do 21 kHz, díky čemuž zvládají sluchátka dle výrobce hluboké basy a čisté výšky. Poměrně zajímavé je pak to, že AirPods Max nabízí „jen“ frekvenční rozsah 20 Hz až 20 kHz, takže i zvukově by mělo být řešení od Dysonu lepší ve smyslu věrnosti zvuku a tak podobně. Zkrátka a dobře, ač by to možná čekal málokdo, sluchátka Dyson jsou pro AirPods Max velmi tvrdou konkurencí a je jen na Applu, jak na ně zareaguje. Zda se novinka dostane i na náš trh nicméně v tuto chvíli nevíme.