Recenze Ultenic U16 Flex: Nadchne nejen cenou, ale i kvalitou

Protože naše malá dcerka začíná pomalu objevovat svět kolem sebe lezením, je pro nás čistá podlaha po celý den víceméně nutností. A zatímco dříve jsme spoléhali primárně na robotický vysavač, nyní je poměrně často třeba i sáhnout po ručním kousku, který dokáže vysát na konkrétním místě rychle, efektivně a s minimální námahou. Jak ale takový kousek vybrat? Sáhnout můžete po ověřených značkách typu Dyson, které jsou však poměrně drahé, nebo dát šanci méně známým výrobcům, jejichž produkty však také dokáží opravdu zaujmout. Přesně to se stalo i mě poté, co mi na recenzi dorazil před dvěma týdny Ultenic U16 Flex.
Když se mi poprvé do ruky tento bezdrátový vysavač dostal, přiznám se bez mučení, že jsem k němu přistupoval s lehkou dávkou skepse. Ne proto, že by značka byla vyloženě neznámá, ale spíš proto, že segment tyčových vysavačů dnes ovládají právě jména jako Dyson, která nastavila laťku poměrně vysoko. O to zajímavější ale bylo zjištění, že právě Ultenic se tu nesnaží hrát druhé housle, ale spíš nabídnout něco, co působí jako „dostupnější Dyson“ se super výkonem. A překvapivě to není jen marketingová fráze.
Technické specifikace, zpracování a design
Ostatně, Ultenic U16 Flex už na papíře rozhodně nepůsobí jako nějaký kompromisní model. Sací výkon až 45 000 Pa, 550W motor a baterie slibující až 60 minut provozu jsou totiž za mě osobně hodnoty, které se už velmi nebezpečně přibližují tomu, co nabízí výrazně dražší konkurence. V praxi to pak znamená, že na běžný domácí úklid máte výkonu víc než dost a rozhodně nebudete mít pocit, že byste něco „ošidili“.
Příjemně mě překvapilo i samotné zpracování. Vysavač působí pevně, nic se nekroutí, jednotlivé díly drží tak, jak mají, a celkově z něj nemáte pocit levného plastového zařízení. Ano, když ho postavíte vedle Dysonu, určité rozdíly najdete, ale rozhodně to není typ produktu, který by vedle prémiové konkurence vypadal nepatřičně, ba právě naopak i vzhledem k tomu, že se jedná o typově totožné zařízení, které je navíc Dysonem evidentně inspirované, je v mnoha směrech dražší konkurenci docela blízko.
Velkým benefitem je tu teleskopická tyč, která nabízí délku kolem 65 cm a oproti běžné konkurenci tak přidává zhruba 10 cm navíc. Možná to zní jako drobnost, ale v praxi to znamená, že se dostanete dál, níž i výš bez zbytečného ohýbání. Při vysávání pod postelí nebo gaučem to najednou není gymnastika, ale relativně pohodlná záležitost.
Za zmínku stojí i 1litrová nádoba na prach, která patří spíš k těm větším v kategorii, a šestistupňová filtrace, která si poradí i s jemným prachem nebo alergeny. Tady se zkrátka nešetřilo tam, kde by to bylo na škodu.
Testování
Jakmile jsem vysavač zapnul poprvé, bylo jasné, že papírový výkon není jen číslo do tabulky, ale realita, která vám bude chutnat. Tah vysavače je totiž silný, stabilní a hlavně konzistentní. Na tvrdých podlahách uklízí prakticky na první přejetí a na kobercích je znát, že má dost síly vytáhnout nečistoty i z hloubky. Pokud pak přepnete na vyšší režim, výkon ještě naroste, ale logicky klesá výdrž.
A tady se dostáváme k jedné z nejzajímavějších funkcí, kterou je LED displej s odpočtem času. Zatímco většina vysavačů vám ukáže maximálně pár čárek baterie nebo procenta, Ultenic jde úplně jinou cestou. Ukazuje totiž přímo zbývající minuty, například „60 min“, které se postupně snižují třeba na „15 min“. Co je ale klíčové, údaj se dynamicky mění podle výkonu. Přepnete na silnější režim a hned vidíte, jak rychleji „ubývá čas“. V praxi to znamená, že konečně přesně víte, na čem jste, a můžete si úklid naplánovat. Upřímně, jakmile si na to zvyknete, návrat k obyčejným ikonám baterie působí skoro archaicky.
Velmi příjemným prvkem je také GreenEye technologie. Zelené světlo na hubici zvýrazňuje prach na podlaze, takže najednou vidíte i to, co byste jinak přehlédli. Zní to jako drobnost, ale realita je taková, že díky tomu uklízíte důkladněji. A možná si i trochu víc uvědomíte, kolik nepořádku doma běžně přehlížíte. Zde nicméně musím říci, že by se mi osobně líbilo, kdyby světlo zabíralo o něco širší prostor a bylo ještě výraznější, protože za světla není jeho viditelnost úplně ideální. Jakmile se však setmí, potažmo si trochu zatáhnete žaluzie, je zeleným světlem podlaha ozářena opravdu perfektně.
Velkou devizou je i flexibilní konstrukce tyče. Ta se dokáže ohnout, což v kombinaci s její délkou znamená, že pod nábytek se dostanete bez toho, abyste si lehali na zem nebo kroutili tělo do nepřirozených pozic. Za mě osobně jsou pak přesně tohle momenty, kdy si řeknete, že někdo při návrhu opravdu přemýšlel.
A pak je tu věc, která možná zní banálně, ale ve výsledku patří mezi největší rozdíly oproti Dysonu. Vysavač se zapíná jedním stiskem a není potřeba držet tlačítko po celou dobu vysávání. Pokud jste někdy vysávali delší dobu s Dysonem, víte, že prst na spoušti začne po chvíli protestovat. Tady tenhle problém jednoduše neexistuje. Zapnete, vysáváte, vypnete. Jednoduché a návykové.
Resumé
Ultenic U16 Flex na mě působí jako velmi dobře promyšlený vysavač, který cílí přesně tam, kde dává největší smysl. Nabízí vysoký výkon, dlouhou výdrž a hlavně funkce, které nejsou jen do počtu, ale reálně zlepšují každodenní používání. Nejvíc mě baví kombinace časového odpočtu baterie, flexibilní a teleskopické tyče a jednoduchého ovládání bez nutnosti držet spoušť. To jsou přesně ty věci, které z vysávání dělají méně otravnou činnost. A když k tomu přidáte GreenEye osvětlení a solidní konstrukci, dostanete balíček, který dává smysl.
Pokud bych to měl shrnout jednoduše, Ultenic U16 Flex je něco jako „Dyson pro normální lidi“. Nenabízí úplně všechno, co prémiová špička, ale v drtivé většině situací vám to ani chybět nebude. A vzhledem k ceně je to kombinace, která se odmítá ignorovat.
Běžná cena tohoto vysavače je 159,99 dolarů, díky slevovému kódu SAVEU16 jej však můžete mít jen za 124,99 dolarů.