Chytré zubní kartáčky Niceboy ION zakoupíte již od 999 Kč

Komerční sdělení: Vsaďte na chytré čištění zubů se zubními kartáčky Niceboy ION, které nyní pořídíte za bezkonkurenční ceny! Za posledních několik let se výrazně posunul celý koncept chytré domácnosti, díky čemuž máme po ruce řadu nejrůznějších pomocníků pro usnadnění našich každodenních životů. Do tohoto segmentu zabrousila i populární a velice oblíbená značka Niceboy se svou produktovou řadou ION. A právě do té se řadí i chytré zubní kartáčky.

Zubní kartáčky ION

Kartáčky ION niceboy ion sonic kartacek 4 niceboy ion sonic kartacek 1 niceboy ion sonic kartacek 5 niceboy ion sonic kartacek 6 Vstoupit do galerie

V portfoliu produktové řady ION naleznete hned dva zubní kartáčky, ION Sonic a ION SmartSonic. V obou případech se jedná o takzané vysokofrekvenční kartáčky, které jsou schopné vykonat až 43 tisíc kmitů za minutu a zajistit tak co možná nejefektivnější čištění a zářivě bílý úsměv. Zároveň jsou vybaveny řadou skvělých funkcí pro usnadnění celého procesu. Konkrétně se totiž postarají o to, abyste si zuby vyčistili za doporučované dvě minuty, což ohlídají časovačem QuadPacer. V takovém případě připadá 30 sekund na každý oblouk, přičemž o nutné změně vás kartáček upozorní přímo vibracemi. Samozřejmostí je také speciálně tvarovaná hlavice pro komplexní péči a hned tři nástavce v balení, které se od sebe odlišují na základě tvrdosti. Můžete si tak vybrat ten, jež vám vyhovuje nejlépe.

Největším benefitem chytrých zubních kartáčků z řady Niceboy ION je přítomnost hned několika čistících módů. Režimy Sensitive a Clean slouží pro obyčejné každodenní čištění zubů, přičemž nadále dokáže posloužit režim White, se zaměřením na odstranění povrchových nečistot, a ExtraCare. Ten je ze všech nejjemnější a slouží pro ochranu a masáž dásní. Zmiňovaný kartáček ION SmartSonic pak nabízí ještě něco navíc. Konkrétně se jedná o režim Smart, který lze individuálně přizpůsobit vašim potřebám skrze mobilní aplikaci. V té pak navíc najdete i nejrůznější kalendářní statistiky nebo analýzy jednotlivých čištění, a stejně tak vás appka informuje o nutnosti vyměnit hlavici kartáčku.

Již od 999 Kč

Zubní kartáčky Niceboy ION si navíc můžete pořídit za bezkonkurenční ceny. Model ION Sonic je k dostání jen za 999 Kč, kartáček ION SmartSonic pak za 1 499 Kč. Obě verze se prodávají v bílém a černém provedení. Pokud ale potřebujete rovnou kartáčky dva, pak vás jistě potěší zvýhodněná nabídka na ION Sonic Duo Pack. V takovém případě si totiž přijdete na dva kartáčky ION Sonic za pouhých 1 799 Kč.

Chytré kartáčky Niceboy ION zakoupíte zde