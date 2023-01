Lednový výprodej u Niceboy: Kvalitní sluchátka, reproduktory a další pořídíte za pohádkové ceny

Komerční sdělení: Pokud uvažujete nad pořízením kvalitních sluchátek, reproduktorů, chytrých hodinek, kamer či jiných produktů, pak pro vás máme skvělou zprávu! Při příležitosti lednového výprodeje u Niceboy si na tyto produkty můžete přijít s až 44% slevami. A rozhodně je z čeho vybírat. Do akce totiž zamířilo přes 50 parádních produktů, které vám dokážou zpříjemnit váš každodenní život. Pojďme si proto posvítit na ty nejoblíbenější.

HIVE Podsie 2021

Hledáte kvalitní bezdrátová sluchátka pro každodenní používání, která vás vyjdou na pouhých pár stovek? V takovém případě byste rozhodně neměli přehlédnout oblíbená HIVE Podsie 2021. Tento model si zakládá na kvalitním zvuku, o nějž se starají 8mm měniče v kombinaci s technologií MaxxBass. Důležitou roli v tomto hraje i podpora kodeků AAC a SBC, stejně tak i bezdrátová technologie Bluetooth 5.1 zajišťující bezchybný přenos. Rozhodně také potěší jeho fenomenální výdrž baterie. Na jedno nabití sluchátka vydrží hrát až 9,5 hodin, což lze v okamžiku s pomocí nabíjecího pouzdra prodloužit na až 35 hodin.

Aby toho nebylo málo, sluchátka zároveň disponují odolností vůči prachu a vodě dle stupně krytí IP54. Celé to pak ještě doplňují kvalitní mikrofony s technologií pro redukci okolního šumu, čímž zajistí bezchybně a křišťálově čisté telefonní hovory. V rámci novoročního výprodeje si na HIVE Podsie 2021 můžete přijít za pouhých 899 Kč 699 Kč.

HIVE Beans

Za zvýhodněnou cenu jsou také k dostání další oblíbená sluchátka HIVE Beans, která s sebou přinášejí křišťálově čistý zvuk, o nějž se starají 10mm měniče v kombinaci s technologií MaxxBass. Ani jako u výše zmiňovaného modelu nechybí podpora pro kodeky AAC a SBC pro bezchybný přenos zvuku bez ztrát. Určitě také nesmíme zapomenout zmínit kvalitní mikrofony pro telefonní hovory a až 20hodinovou výdrž baterie. Sluchátka vás tak mohou doprovázet klidně po celý den. Zároveň jsou odolná vůči vodě dle IPX4.

HIVE Beans navíc nabízejí poměrně jednoduchý systém ovládání. Jedním dotykem tak lze ovládat příchozí hovory či přehrávanou muziku, aniž byste museli z kapsy vytahovat váš telefon. To vše skvěle podtrhává podpora hlasových asistentů. S pomocí Siri tak lze vše vyřešit takzvaně hlasem. Sluchátka jsou k dostání s 20% slevou jen za 999 Kč 799 Kč.

RAZE Neon

Jestliže vám ve výbavě chybí doopravdy stylový přenosný reproduktor, který hravě ozvučí jakoukoliv sešlost či party, zbystřete. Do akce totiž zamířil oblíbený RAZE Neon. Tento model hned na první pohled zaujme svým vytříbeným designem a provedením, což ještě skvěle doplňuje vlastní světelná show. Reproduktor má také rozhodně co nabídnout i z hlediska svého výkonu. Ten totiž činí 15 W a konkrétně se o něj stará 66mm měnič zajišťující čistý zvuk a masivní basové tóny. A kdyby náhodou výkon nestačil, lze skrze funkci True Wireless propojit dva kompatibilní reproduktory a dopřát si tak dvojnásobnou porci zábavy.

Vaši oblíbenou muziku můžete přehrávat bezdrátově díky Bluetooth 5.0. Nadále se ale také nabízí možnost pro připojení tradičního 3,5mm AUX kabelu, microSD karty či USB disku. Z hlediska výdrže baterie vydrží hrát až 12 hodin v kuse. Reproduktor navíc dokáže fungovat i jako powerbanka – jakmile vašemu telefonu dojde šťáva, není nic jednoduššího, než jej kabelem připoijtj k RAZE Neon a v rychlosti jej dobít. Stejně tak nechybí ani voděodolnost dle stupně krytí IPX6. Ať už vás překvapí déšť, nebo se chystáte na bazénovou párty, rozhodně se nemáte čeho obávat.

HIVE Pins 3

Určitě také nesmíme zapomenout zmínit sluchátka HIVE Pins 3. Tento model nabízí vše, co od sluchátek můžete potřebovat – od skvělého zvuku, přes jeho spolehlivý přenos, až po solidní výdrž baterie na více než jeden den. Kvalitní zvuk konkrétně zajišťují 13mm měniče v kombinaci s podporou kodeků AAC a SBC, stejně tak s bezdrátovou technologií Bluetooth 5.1.

Stejně tak nechybí ani kvalitní mikrofony, výdrž baterie dosahující až 30 hodin, odolnost vůči vodě dle IPX4 či podpora hlasových asistentů. To nejlepší na tom je, že nad sluchátky můžete mít absolutní kontrolu prostřednictvím mobilní aplikace Niceboy ION. S její pomocí lze zkontrolovat stav nabití jednotlivých sluchátek, pomocí ekvalizéru si nastavit zvuk dle svých představ nebo zkontrolovat poslední známou polohu. V rámci lednového výprodeje u Niceboy jsou HIVE Pins 3 k dostání se slevou ve výši 20 % jen za 999 Kč 799 Kč.

VEGA X PRO

Pokud se řadíte mezi milovníky sportu a adrenalinu, pak by ve vaší výbavě rozhodně neměla chybět kvalitní akční kamera. Vhodným kandidátem je VEGA X PRO, která dokáže natáčet v až 4K rozlišení při 60 snímcích za sekundu, případně ve Full HD rozlišení při 120 snímcích za sekundu. V takovém případě je samozřejmě nesmírně nutná i kvalitní stabilizace. Tu v tomto případě zajišťuje technologie X-STEADY, která se dokáže postarat o perfektní záběry za každé situace. Když k tomu ještě přidáme dvojici displejů, plně vodotěsné tělo do hloubky až 12 metrů a možnost ovládání telefonem, získáme perfektní akční kameru, která zkrátka stojí za to. Aktuálně je k dostání s 13% slevou jen za 3999 Kč 3 499 Kč.

RAZE 4 Origin

Jeden z nejoblíbenějších přenosných reproduktorů je nyní k dostání s parádní slevou! Řeč je o modelu RAZE 4 Origin, který láká svými kompaktními rozměry a dechberoucí kvalitou zvuku. Konkrétně totiž nabízí výkon 20 W, který jde ruku v ruce s funkcí True Wireless pro případné propojení dvou kompatibilních reproduktorů, výdrž dosahující až 20 hodin či voděodolnost dle IP67. Pro samotné přehrávání lze využít bezdrátovou technologii Bluetooth 5.0, případně lze také připojit microSD kartu či AUX kabel s 3,5mm jack konektorem. Dokonce ani nechybí FM anténa pro snadné naladění rádia. RAZE 4 Origin nyní pořídíte za 1 199 Kč 999 Kč.

ORYX X500 Shadow

Niceboy ve svém výprodeji nezapomněl ani na vášnivé hráče videoher. Ti si totiž nyní mohou přijít na kvalitní herní sluchátka ORYX X500 Shadow, která zaujmou nejen svým designem, ale především kvalitou zvuku a parádním podsvícením. Nabízejí totiž virtuální prostorový 7.1 zvuk, pohodlné ovládání přímo na kabelu a komfortní provedení, díky němuž se můžete do gamingu pustit i na několik hodin. Samozřejmostí je také odnímatelný mikrofon. Tato herní sluchátka nyní pořídíte s 29% slevou za 1 399 Kč 999 Kč.

ION Charles i9

Jestli vás už nebaví neustále vysávání domácnosti, pak je nejvyšší čas přejít na robotický vysavač. Jedná se o zcela ultimátního pomocníka do každé domácnosti, který veškeré tyto trable dokáže vyřešit automaticky za vás a ještě vás o všem informovat prostřednictvím mobilní aplikace. Tento konkrétní model se totiž pyšní řadou chytrých funkcí – od inteligentního dávkování vody AQUA Direct, přes laserový navigační systém LiDAR, až po účinný třístupňový filtrační systém. Ať už potřebujete vysávat či vytírat, ION Charles i9 vše vyřeší pohodlně za vás.

Fotogalerie #4 ion charles i9 1 ion charles i9 2 ion charles i9 3 ion charles i9 4 Vstoupit do galerie

Určitě u něj také nesmíme zapomenout zmínit pokročilou technologii RED SENSE. S využitím několika infračervených senzorů se robotický vysavač inteligentně vyhýbá překážkám a nemusíte se tedy u něj obávat, že by došlo ke kolizi či pádu. Jeho speciální kartáč Animal Brush si dokonce poradí i se zvířecími chlupy.

WATCH Lite 3

Je libo kvalitní chytré hodinky, které se hravě postarají o monitorování zdravotních dat a fyzické aktivity? V takovém případě se jako skvělý kandidát nabízí WATCH Lite 3. Tyto chytré hodinky vás dokážou informovat o všech příchozích notifikacích, zprávách a telefonních hovorech, hravě si poradí s měřením spánku, sportovních aktivit a zdravotních funkcí a o všem vás následně informují prostřednictvím mobilní aplikace, kde naleznete všechny přehledné statistiky. Skvělou zprávou je také až 7denní výdrž baterie. Díky lednovému výprodeji je pořídíte se 17% slevou jen za 1 199 Kč 999 Kč.

ION Sonic Black

Vsaďte na technologie a posuňte čištění zubů na zcela novou úroveň. S tím vám dokáže znatelně pomoct vysokofrekvenční kartáček ION Sonic Black, který využívá až 43 tisíc kmitů za minutu. Efektivně se tak postará o co možná nejlepší vyčištění vašeho chrupu. Samozřejmě požadavky na čištění se člověk od člověka odlišují. Právě proto tento model nabízí hned několik praktických režimů podle potřeb svého uživatele. Celé to pak skvěle uzavírá bezkonkurenční výdrž baterie dosahující až 40 dní na jedno nabití. Aktuálně lze ION Sonic Black zakoupit s 20% slevou za 999 Kč 799 Kč.

ION SmartBulb Ambient E27 Set

Chytrá domácnost se těší stále rostoucí popularitě. Proč tedy nevsadit na chytré osvětlení, které vám dokáže pomoci s úsporou energie a navozením té správné atmosféry? V takovém případě může náramně přijít vhod současná sleva na ION SmartBulb Ambient E27 Set. Tuto chytrou žárovku s paticí E27 následně můžete jednoduše ovládat prostřednictvím mobilní aplikace Niceboy ION, případně také s využitím hlasových asistentů Amazon Alexa či Google Assistant. Co se týče zmiňované atmosféry, tu lze ladit na celé škále bílé barvy a variabilnímu jasu. Se slevou 43% žárovku pořídíte jen za 699 Kč 399 Kč.

ION SmartBulb RGB E14 Set

Pokud vás zaujala výše popsaná chytrá žárovka, ale namísto patice E27 byste potřebovali model s paticí E14, zbystřete. V rámci lednového výprodeje je totiž také k dostání ION SmartBulb RGB E14 Set.Tato žárovka vám konkrétně nabídne miliony barevných variant, díky čemuž si můžete být jisti tím, že správnou atmosféru dokážete navodit doslova za každé situace. Vše lze opět ovládat prostřednictvím mobilní aplikace Niceboy ION, případně s využitím hlasových asistentů Amazon Alexa a Google Assistant. Díky 44% slevě si na produkt přijdete jen za 899 Kč 499 Kč.

HIVE Pins 3 ANC

Zaujala vás výše zmiňovaná sluchátka, ale rádi byste něco lepšího? Pokud ano, pak byste rozhodně neměli přehlédnout současnou slevu na model HIVE Pins 3 ANC. Tato sluchátka nabízí maximální kvalitu zvuku, a dokonce jim nechybí režim aktivního potlačení hluku (ANC). Díky tomu se tak nemusíte trápit tím, že by vás obtěžovaly zvuky z okolí. Jednoduše je tak můžete vyfiltrovat. Díky pokročilé bezdrátové technologii Bluetooth 5.3 navíc můžete mít jistotu bezchybného přenosu zvuku bez jakýchkoliv ztrát. Na své si dokonce přijdou hráči videoher. Pro ně se totiž nabízí speciální gamingový režim zajišťující minimální latenci.

Vše si lze následně přizpůsobit prostřednictvím mobilní aplikace Niceboy ION. V té se konkrétně nabízí poměrně rozsáhlý ekvalizér, případně si zde můžete prohlédnout stav nabití jednotlivých sluchátek či jejich poslední známou polohu. S aktuální 20% slevou jsou HIVE Pins 3 ANC k dostání jen za 1 499 Kč 1 199 Kč.

HIVE XL 3

Niceboy ve svém výprodeji nezapomněl ani na milovníky náhlavních sluchátek. Ti si nyní mohou přijít na oblíbená sluchátka HIVE XL 3, která potěší nejen kvalitním zvukem, ale především zcela bezkonkurenční výdrží baterie dosahující až 69 hodin, moderní bezdrátovou technologií Bluetooth 5.3 a stylovým provedením. Pokud se navíc řadíte mezi milovníky basových tónů, pak jistě oceníte funkci BASS BOOST pro jejich další posílení. Vše si lze následně znovu přizpůsobit prostřednictvím několikrát zmiňované mobilní aplikace Niceboy ION. Sluchátka jsou k dostání s 33% slevou jen za 1 499 Kč 999 Kč.

